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17:37 (мск), источник: Forbes

СМИ узнали об отклоненном в Минздраве исследовании комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V»

Этический комитет Минздрава не одобрил клиническое исследование комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V», узнал «Фармвестник». Его планировалось проводить в Белоруссии и шести российских центрах.

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Источник: AP 2021

Комитет по этике Министерства здравоохранения России выдал отрицательное заключение на клиническое исследование I-II фаз комбинации вакцин AZD1222 и rAd26-S для профилактики COVID-19, сообщил «Фармацевтический вестник», ознакомившийся с документом.

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Кодировка AZD1222, указанная в названии исследования, относится к аденовирусной вакцине компании AstraZeneca, отмечает издание со ссылкой на промежуточный отчет о клиническом исследовании I-II и III фаз на сайте компании. Аббревиатура первого компонента вакцины «Спутник V» — rAd26-S — содержится в отчетах журнала The Lancet о клинических исследованиях российского препарата.

«Фармвестник» со ссылкой на запись в международном реестре утверждает, что в полученном им документе речь идет о комбинированном исследовании вакцин AstraZeneca и Sputnik V. Его спонсором в международном реестре указана AstraZeneca, соавторами — компания «Р-Фарм», основанная миллиардером Алексеем Репиком, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Исследование планировалось провести в Белоруссии и шести центрах России. Предполагалось, что в ходе исследования комбинация препаратов AZD1222 и rAd26-S вводилась бы взрослым добровольцам. Одна группа получала бы инъекцию вакцины AZD1222, а на 29-й день после этого — первый компонент «Спутника V» (rAd26-S). Во второй группе менялась бы очередность введения препаратов.

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«Фармвестник» направил запрос в Минздрав с просьбой разъяснить причины отрицательного решения комитета по этике по поводу исследования. В AstraZeneca изданию сообщили, что официального комментария от комитета по этике компания не получила. «Мы готовы к сотрудничеству, так как твердо убеждены в преимуществах стратегии гетерогенного бустинга и ее огромного значения для борьбы с пандемией», — отметили представители AstraZeneca.

В конце ноября 2020 года создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca в ходе повторных испытаний скомбинировать две вакцины для повышения эффективности. В декабре РФПИ и AstraZeneca анонсировали начало совместных испытаний комбинации. В январе 2021 года миллиардер Репик заявил Reuters, что исследования комбинации препаратов начнутся в феврале и пройдут в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, России и других странах. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Sky News в феврале заявлял, что первые результаты исследования компании опубликуют весной.

В марте несколько стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов и нескольких случаев смерти среди привитых людей. Эксперты ВОЗ не обнаружили связи между случаями образования тромбов и вакциной AstraZeneca, подчеркнув, что польза от вакцинации по-прежнему превышает возможные риски.

Андрей Злобин

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