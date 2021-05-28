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12:27 (мск), источник: Известия

В Ростуризме назвали сумму покупок путевок по программе детского кешбэка

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила в пятницу, 28 мая, что за первые три дня работы программы детского кешбэка родители купили 21 тыс. путевок на общую сумму 700 млн рублей.

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Источник: Известия

«За первые три дня работы программы детского кешбэка родители уже купили 21 тыс. путевок для своих детей. Интерес к программе большой — первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж. Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 млн рублей и в течение ближайших дней людям автоматически вернется 50% от стоимости путевки, в максимуме — 20 тыс. рублей», — сказала Догузова журналистам.

Программа кешбэка на путевки, купленные в детские лагеря, стартовала в России с 25 мая.

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Отмечалось, что родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.

13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.

О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года российский лидер Владимир Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

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