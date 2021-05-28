В Ростуризме назвали сумму покупок путевок по программе детского кешбэка

«За первые три дня работы программы детского кешбэка родители уже купили 21 тыс. путевок для своих детей. Интерес к программе большой — первая путевка была куплена на первых минутах старта продаж. Всего на текущий момент путевок приобретено на 700 млн рублей и в течение ближайших дней людям автоматически вернется 50% от стоимости путевки, в максимуме — 20 тыс. рублей», — сказала Догузова журналистам.
Программа кешбэка на путевки, купленные в детские лагеря, стартовала в России с 25 мая.
Отмечалось, что родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир». Возврат составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.
13 мая правительство России выделило на реализацию программы детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.
О необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года российский лидер Владимир Путин рассказал 21 апреля в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.