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12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что одна из первых войн в мире случилась из-за климата

Анализ останков из древнего могильника выявил неожиданные факты.

Источник: Wendorf Archive, British Museum

Ученые из Франции обнаружили доказательства того, что одна из первых войн в истории человечества случилась из-за изменения климата.

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Исследователи провели детальный анализ останков, обнаруженных в доисторическом могильнике Джебель-Сахаба в долине Нила, недалеко от границы Судана и Египта в Северо-Восточной Африке. Ему от 13,4 до 15 тысяч лет. Могильник обнаружили еще в 1964 году, сейчас он погружен на дно озера Насер.

В Джебель-Сахабе был найден 61 целый скелет. До сих пор считалось, что останки мужчин, женщин и детей — результат самой древней из задокументированных межплеменных войн.

Повторный анализ причин смерти древних обитателей долины Нила выявил более сотни не задокументированных ран. Многие из них были нанесены копьями в разное время и не являлись смертельными — их успешно залечивали.

Копья говорят о том, что конфликты действительно были не личностными, а межплеменными — враги нападали с расстояния. А вот повторяющийся характер ран и травм подсказал ученым, что речь идет не о единичном инциденте, а о серии постоянных конфликтов.

Появление могильника совпадает по времени с концом последнего ледникового периода. Это резкое изменение климата превратило восточную Сахару в холодный и очень засушливый регион.

Одним из немногих «приютов» для охотников-собирателей стала долина Нила с доступом к пресной воде, рыбе и пышной растительности. Однако в то время река была подвержена резким колебаниям уровня воды. Это означало, что пригодной для жизни земли было не так много.

Борьба за ресурсы и породила серию конфликтов, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

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