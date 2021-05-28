12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что одна из первых войн в мире случилась из-за климата
Анализ останков из древнего могильника выявил неожиданные факты.
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Ученые из Франции обнаружили доказательства того, что одна из первых войн в истории человечества случилась
Исследователи провели детальный анализ останков, обнаруженных в доисторическом могильнике
В
Повторный анализ причин смерти древних обитателей долины Нила выявил более сотни не задокументированных ран. Многие из них были нанесены копьями в разное время и не являлись смертельными — их успешно залечивали.
Копья говорят о том, что конфликты действительно были не личностными, а межплеменными — враги нападали с расстояния. А вот повторяющийся характер ран и травм подсказал ученым, что речь идет не о единичном инциденте, а о серии постоянных конфликтов.
Одним из немногих «приютов» для
Борьба за ресурсы и породила серию конфликтов, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Анна Лысенко