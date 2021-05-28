13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что в недрах спутника Юпитера может таиться жизнь
Необходимо лишь одно условие.
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Спутник Юпитера Европа — один из самых перспективных объектов в Солнечной системе для поиска внеземной жизни. В новом исследовании ученые из Чехии обнаружили дополнительные аргументы в пользу того, что Европа может оказаться обитаемой.
Европа — шестой по отдаленности от Юпитера спутник. Она немного меньше Луны и полностью покрыта льдом. Но под ледяной коркой находится океан из воды и мантия из горных пород. Если добавить к этим элементам еще одну составляющую — источник энергии — то подземный мир Европы может оказаться подходящей средой для появления жизни.
Таким источником может служить вулканическая активность, связанная со всевозможными геохимическими процессами, но ученые до сих пор не знают, есть ли она на Европе.
Геофизики из Карлова университета в Чехии провели компьютерное моделирование, которое показало, что при определенных сценариях эволюции Европа может сохранять вулканическую активность в недрах все 4,5 млрд лет своего существования. Их работа опубликована в Geophysical Research Letters.
Жизнь на Земле в основном зависит от солнечного света как источника энергии. Солнечные лучи практически не проникают под ледяную корку на поверхности Европы. Но на Земле также существуют бактерии и археи, способные к хемосинтезу — способу питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из углекислого газа служат реакции окисления неорганических соединений. Солнечный свет им не нужен, достаточно геохимических процессов.
Ученые надеются проверить свою гипотезу с помощью миссии Europa Clipper. Зонд с таким названием будет исследовать Европу несколько лет. Его запуск запланирован на 2023 год.
Анна Лысенко
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