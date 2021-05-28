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15:06 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака спасла рабочих от медведя на Сахалине

Герой дня!

На Сахалине отважная собака защитила рабочих-вахтовиков от медведя, который вышел к людям из соседнего леса.

Это произошло в районе нефтегазоконденсатного месторождения Чайво. По словам очевидцев, хищник вышел на край лесополосы в поисках еды и забрел на территорию предприятия. К счастью, охраняющая объект собака вовремя среагировала на его появление и смогла дать животному отпор.

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Пес начал громко лаять на медведя, и это не на шутку напугало хищника. «Косолапый ненадолго забрался на стоящее рядом дерево, — говорят рабочие. — Спустя несколько минут он прижал уши и спустился на землю». Тогда к делу подключились и сами вахтовики: они пытались прогнать медведя с помощью громких звуков дудки, однако особого результата это не принесло. Но вскоре медведь ушел сам.

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