На совещании с главой Крыма из «шкафа» внезапно вылез человек

Ранее пользователи соцсетей начали активно делиться фрагментом с совещания по реализации инфраструктурных проектов Крыма, которое проводил глава республики Сергей Аксенов.
Их удивило, что во время доклада по видеоконференцсвязи министра транспорта республики Евгения Исакова, на заднем плане из якобы шкафа-купе появился неизвестный человек.
«Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», — пояснили агентству РИА Новости в ведомстве, предоставив фото интерьера рабочего кабинета.
В пресс-службе отметили, что появившийся человек — первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма.