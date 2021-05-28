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17:18 (мск), источник: Смотрим

На совещании с главой Крыма из «шкафа» внезапно вылез человек

Фрагмент совещания по строительной отрасли Крыма, на котором якобы из шкафа выглядывает человек, истрактован ошибочно, данная дверь является входом в соседний рабочий кабинет.

Ранее пользователи соцсетей начали активно делиться фрагментом с совещания по реализации инфраструктурных проектов Крыма​​​, которое проводил глава республики Сергей Аксенов.

Их удивило, что во время доклада по видеоконференцсвязи министра транспорта республики Евгения Исакова, на заднем плане из якобы шкафа-купе появился неизвестный человек.

«Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», — пояснили агентству РИА Новости в ведомстве, предоставив фото интерьера рабочего кабинета.

В пресс-службе отметили, что появившийся человек — первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма.

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