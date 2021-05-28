Мурашко рассказал об использовании вакцины «Спутник Лайт» в России

«В России он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — сказал министр.
«Спутник Лайт» был зарегистрирован в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной властями отечественной вакциной от коронавируса. «Спутник Лайт» фактически является первым компонентом «Спутника V». Эту вакцину уже зарегистрировали две зарубежные страны: Бахрейн и Ангола. Власти Белоруссии заявили о намерении производить этот препарат на своих мощностях, однако пока не одобряли его.
Эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%, говорилось в сообщении РФПИ. Этот показатель был рассчитан на основании данных граждан, получивших первую дозу «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 г. по 15 апреля 2021 г. Так, заболеваемость COVID-19 среди них в указанный период составила менее 0,3%, тогда как среди не сделавших прививку — более 1,3%.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.