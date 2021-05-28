Как неработающие или самозанятые могут увеличить размер будущей пенсии?

В России работающие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию: взносы на пенсии за них перечисляют их работодатели. Люди, не состоящие в трудовых отношениях, могут стать участниками добровольного страхования и делать взносы самостоятельно. Это позволит увеличить имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж либо накопить их с нуля.
Кто еще может делать добровольные отчисления на будущую пенсию?
Помимо неработающих граждан, стать участниками добровольного страхования могут:
- россияне, работающие за границей;
- самозанятые граждане, проживающие в РФ;
- индивидуальные предприниматели и люди, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и пр.) — для уплаты страховых взносов сверх фиксированного размера;
- адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.
Также граждане могут делать добровольные взносы за других людей, например, неработающих родственников.
Стать участниками добровольного страхования могут и те, кому не хватает стажа или пенсионных коэффициентов для получения права выйти на пенсию. За счет взносов они могут докупить недостающие баллы или стаж.
Сколько нужно отчислять на пенсию?
Размер страховых взносов граждане определяют самостоятельно. Но есть минимальный размер и максимальный.
По данным ПФР, для самозанятых и адвокатов-пенсионеров наименьший взнос в 2021 году составляет 32 448 рублей в год, для остальных участников добровольного страхования — 33 770,88 рублей. Максимальный размер взносов для всех категорий плательщиков — 270 167,04 рублей за расчетный период 2021 года.
Как часто нужно перечислять взносы?
Периодичность взносов каждый определяет самостоятельно. Можно делать небольшие платежи в течение какого-либо времени либо перечислить всю желаемую сумму разом.
Сколько баллов и стажа можно купить?
Стоимость одного купленного пенсионного балла в 2021 году составляет 32 231,81 рублей. Таким образом, перечислив минимальный взнос 33 770,88 рублей, можно получить 1,048 пенсионных коэффициента. В 2021 году для выхода на пенсию требуется иметь 21 коэффициент.
Период уплаты взносов включают в страховой стаж. Для покупки одного года стажа в 2021 году нужно в промежуток с 1 января по 31 декабря оплатить минимальный размер страховых взносов — 33 770,88 рублей. В 2021 году выйти на пенсию могут граждане с 12 годами стажа.
Когда учтут купленные баллы и стаж?
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные за счет добровольных взносов, учитываются 31 декабря. Они отражаются на лицевом счете гражданина до 1 марта следующего года. Для зачисления баллов и стажа не нужно подавать заявление в ПФР, учет происходит автоматически.
Как начать делать добровольные взносы?
Нужно вступить в систему обязательного пенсионного страхования (ОПС). Для этого необходимо подать заявление в ПФР. Это можно сделать несколькими способами:
- через личный кабинет на сайте ПФР;
- прийти в отделение ПФР по месту жительства;
- отправить туда по почте письмом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления;
- через мобильное приложение «Мой налог» (только для самозанятых).
Какие нужны документы?
К заявлению нужно приложить следующие документы:
- копию паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) заявителя;
- копию документа, подтверждающего факт работы за пределами РФ;
- или копию паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность) человека, за которого перечисляются взносы;
- или сведения о постановки на учет в налоговой в качестве самозанятого;
- или сведения о постановке на учет в налоговом органе физического лица в качестве адвоката и копию документа о получении пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности
Как перечислять добровольные взносы?
Платежи нужно перечислять через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР. Для создания платежного документа нужно выбрать параметры «страхователь» и «уплата страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС» и указать свой регион жительства.
Далее нужно сформировать квитанцию, указав свои реквизиты:
- фамилию, имя, отчество;
- адрес по прописке;
- регистрационный номер в ПФР (выдает ПФР после регистрации в качестве страхователя);
- сумму платежа.
Квитанцию нужно распечатать для перечисления платежа в банке. Также ее можно получить в отделении ПФР.
Во время загрузки произошла ошибка.