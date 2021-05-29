00:24 (мск), источник: Известия
Всех на борт: летние речные круизы по России распроданы на 75−100%
Число пассажиров ожидается рекордным за последние 15 лет.
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Спрос на речные круизы по России сейчас ажиотажный, рассказал «Известиям» генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. На продажах, по его словам, сказалось как объявление программы кешбэка в марте, так и закрытие Турции в апреле.
— В этом году у нас небывало большое предложение по круизам, потому что многие корабли переориентировали с иностранных путешественников на российских, ведь въездного туризма нет. Но даже этот увеличенный объем раскупают: на лето в зависимости от рейса уже распродано 75−100% мест на кораблях. Степень загрузки сейчас выше на 20−25% по сравнению с летом 2019 года, — отметил эксперт.
Андрей Михайловский уточнил, что почти полностью распроданы длительные круизы продолжительностью от недели до 18−20 дней, а также популярные теплоходы и маршруты — в частности, возвратные круизы из Москвы в
— Если говорить об июне, то загрузка круизов уже на уровне 85%, хотя обычно это максимум 70−75%. Остались в продаже круизы выходного дня. По итогам месяца ожидаем 100-процентной загрузки рейсов, — сообщил гендиректор «Инфофлота».
По его словам, у круизных компаний к концу года есть шанс выйти на докризисный уровень по прибыли и перекрыть убытки 2020 года.
— При этом с точки зрения пассажиропотока 2021-й будет рекордным за последние 15 лет. Уверен, что и в следующем году ситуация повторится, даже если будут открыты границы с другими странами, — отметил Андрей Михайловский.
Благодаря программе кешбэка продажи взлетели вдвое — и это по сравнению с докризисным 2019 годом, сказала «Известиям» заместитель генерального директора круизного оператора «Мостурфлот» Светлана Гончарова. И ажиотажный спрос не спадает.
— Если говорить про среднюю загрузку кораблей на весь период навигации — до октября, то она на уровне 50−60%, — сообщила она. — Популярные маршруты, например к Ладожским шхерам в Карелии, распроданы на 90%. Высокий спрос и на «сценическое плавание» по недоступным пешеходам акваториям природных парков и заповедников с экскурсиями, которые проводят прямо на борту.
Несмотря на спрос, цены круизные компании не поднимали: по сравнению с 2019 годом рост составляет максимум 5−10%, — уточнил Андрей Михайловский. Круизы по России не зависят от курсов евро и доллара, хотя подорожание топлива всё же сказывается.
— Никто не начал спекулировать, и эта стратегия оправдалась: в мае корабли ходили полными, хотя это традиционно низкий сезон. При этом у нас 70−80% пассажиров — возвратные, так что это задел на будущий сезон. Цены повышать не планируем, но скидок и горящих туров тоже не будет, — заявил бизнесмен.
С ним согласилась Светлана Гончарова.
— Цены почти не менялись по сравнению с 2019 годом. В кораблях
В 2021 году компании, по ее словам, пришлось серьезно переориентировать свои суда: до пандемии иностранный пассажиропоток составлял 70%. Теперь же 80% клиентов — россияне.
Если говорить о среднем чеке на круиз, то он составляет от 5,5 тыс. рублей на человека в сутки, сообщил Андрей Михайловский.
— За эти деньги пассажир получает каюту, трехразовое питание в ресторане, развлекательную программу на борту,
Короткие круизы выходного дня возглавляют топ-5 продаж в компании, на втором месте — недельные речные путешествия между
Почти аналогичные данные сообщили в «Мостурфлоте». Но в топе спроса там — круизы к Ладожским шхерам.
Анастасия Платонова