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05:11 (мск), источник: Известия

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Адвокат Владимир Постанюк напомнил работающим россиянам, что в июне из-за празднования Дня России их ждут три выходных дня подряд.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, эта дата относится к нерабочим праздничным дням, а поскольку в этом году 12 июня выпадает на субботу, то выходной будет перенесен на понедельник.

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«Для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесённый с субботы», — цитирует Постанюка «Российская газета» 29 мая.

При этом он подчеркнул, что для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочую субботу.

«При данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) — выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя», — поясни адвокат.

24 февраля в Роструде напомнили россиянам, что в ноябре 2021-го их ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Так, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя перед Новым годом в 2021 году тоже будет укорочена. Она завершится в четверг, 30 декабря.

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