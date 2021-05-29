Самые высокие доходы в системе Минфина и Минэка получили два экономиста

15:45 (мск), источник: РБК
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В системе Минфина (само ведомство и подведомственные ему учреждения) самый высокий семейный доход за 2020 год получил директор
Назаров возглавляет НИФИ Минфина с 2013 года. До этого он занимался наукой в РАНХиГС и Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара.
По индивидуальному доходу первое место в Минфине и подведомственных ему учреждениях занимает директор департамента финансовой политики Иван Чебесков — 49,2 млн руб. в 2020 году. В 2009—2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013—2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017—2020 годах занимал пост
В системе Минфина четыре человека заработали больше Силуанова — Чебесков, Назаров, заместитель министра Павел Кадочников (44,1 млн руб.),
В системе Минэкономразвития самый высокий семейный доход — у ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), экономиста Сергея
Без учета подведомственных учреждений больше всего в Минэкономразвития заработал первый заместитель министра Андрей Иванов — почти 61,5 млн руб. В середине 2020 года Иванов перешел в Минэкономразвития из Минфина, где занимал должность замминистра.
Министр экономического развития Максим Решетников в 2020 году получил доход 22,7 млн руб. В его министерстве восемь чиновников заработали в 2020 году больше министра, в том числе его советники Лекарев А. Г. и Григорьев А. А. Доход нескольких служащих Минэкономразвития в 2020 году частично сложился из единовременной субсидии на приобретение жилья (от 2 до 18 млн руб.). РБК писал, что ежегодно бюджет выделяет несколько миллиардов рублей на такие субсидии чиновникам на приобретение жилых помещений.