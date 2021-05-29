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15:45 (мск), источник: РБК

Самые высокие доходы в системе Минфина и Минэка получили два экономиста

Финансово-экономический блок правительства отчитался о доходах своих служащих. Самые высокие семейные доходы за 2020 год в системе Минфина и Минэкономразвития получили директор финансового НИИ и ректор внешнеторговой академии.

Источник: Reuters

В системе Минфина (само ведомство и подведомственные ему учреждения) самый высокий семейный доход за 2020 год получил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, экономист Владимир Назаров.

Вместе с супругой он заработал почти 62,4 млн руб., индивидуально — 46,2 млн руб. За 2019 год доход Назарова составлял около 31,7 млн руб., вместе с супругой — 35,8 млн руб.
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Назаров возглавляет НИФИ Минфина с 2013 года. До этого он занимался наукой в РАНХиГС и Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара.

По индивидуальному доходу первое место в Минфине и подведомственных ему учреждениях занимает директор департамента финансовой политики Иван Чебесков — 49,2 млн руб. в 2020 году. В 2009—2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013—2016 годах — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017—2020 годах занимал пост вице-президента ВТБ и другие руководящие должности в компаниях группы.

Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году получил доход в 34,9 млн руб. (супруги у него нет), раскрывало правительство в апреле.

В системе Минфина четыре человека заработали больше Силуанова — Чебесков, Назаров, заместитель министра Павел Кадочников (44,1 млн руб.), статс-секретарь, заместитель министра Алексей Сазанов (45,6 млн руб.). С учетом доходов супруга (супруги) девять чиновников имели доход больший, чем у министра.

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В системе Минэкономразвития самый высокий семейный доход — у ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), экономиста Сергея Синельникова-Мурылева и его супруги: около 79,2 млн руб. за 2020 год. За 2019 год ректор ВАВТ и его супруга получили такой же доход. Индивидуально Синельников-Мурылев заработал в 2020 году 70,4 млн руб. Синельников-Мурылев также является проректором по науке РАНХиГС. В 2019 году он занял третье место по доходам среди ректоров государственных вузов, сообщал РБК.

Без учета подведомственных учреждений больше всего в Минэкономразвития заработал первый заместитель министра Андрей Иванов — почти 61,5 млн руб. В середине 2020 года Иванов перешел в Минэкономразвития из Минфина, где занимал должность замминистра.

Министр экономического развития Максим Решетников в 2020 году получил доход 22,7 млн руб. В его министерстве восемь чиновников заработали в 2020 году больше министра, в том числе его советники Лекарев А. Г. и Григорьев А. А. Доход нескольких служащих Минэкономразвития в 2020 году частично сложился из единовременной субсидии на приобретение жилья (от 2 до 18 млн руб.). РБК писал, что ежегодно бюджет выделяет несколько миллиардов рублей на такие субсидии чиновникам на приобретение жилых помещений.

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