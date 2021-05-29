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08:20 (мск), источник: Lenta.Ru

В азиатской стране появился новый штамм коронавируса

Во Вьетнаме появился новый гибридный штамм коронавируса, который обладает высокой скоростью распространения в воздухе и быстро передается от человека к человеку. Об этом сообщил заявил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, его слова приводит издание VnExpress.

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Источник: Reuters

Мутировавший вариант обладает признаками британского и индийского вируса. Минздрав азиатской страны намерен объявить об этой разновидности на мировой генной карте.

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Нгуен Тхань Лонг подчеркнул, что появление нового штамма с высокой контагиозностью и коротким инфекционным циклом стала причиной роста заболеваемости во Вьетнаме, несмотря на принимаемые противоэпидемические меры.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпиады в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже способствовать появлению «олимпийского» варианта коронавируса.

Он подчеркнул, что на спортивные соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут варианты COVID-19 со всего мира.

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