Во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса

В ведомстве считают, что появление нового штамма сказалось на росте заболеваемости в стране, несмотря на принятые противоэпидемические меры.
По данным Минздрава на 29 мая, за последние сутки в стране выявили еще 87 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 во Вьетнаме заразились 6 657 человек. Жертвами коронавируса стали 47 человек.
Первыми об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса сообщили власти Великобритании в середине декабря. Тогда они заявляли, что «британский» штамм может быть на 70% более заразным. В конце февраля этот вариант коронавируса выявили уже более чем в 100 странах, указывала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном бюллетене.
Однако в апреле авторы двух исследований, опубликованных в медицинских журналах The Lancet Infectious Diseases и The Lancet Public Health заявили, что штамм, обнаруженный в Великобритании не приводит к более тяжелому течению болезни. Также ученые не выявили отличий в частоте случаев повторного заражения у пациентов, переболевших «британским» штаммом, по сравнению с другими вариантами коронавируса.
О появлении «индийского» штамма коронавируса власти Индии сообщили в марте 2021 года. 24 марта Reuters со ссылкой на Минздрав страны писал, что новый штамм имеет двойную мутацию.
11 мая эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что «индийский» штамм коронавируса вызывает «глобальное беспокойство». По данным ВОЗ новый штамм зарегистрировали в 53 странах.