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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

ВЦИОМ: две трети российских пенсионеров работают

В России работают две трети пенсионеров (71,4%), следует из данных ВЦИОМ. Среди российских граждан старше 60 лет работает каждый пятый (19%). Опрос проведен 18 мая 2021 года.

Источник: РИА "Новости"

«Среди самых распространенных занятий россиян 60 лет и старше — уход за детьми и внуками (62%), внедомашний досуг (например, рыбалка, цветоводство, кружки, 58%), физкультура и спорт (36%), домашний досуг (рисование, моделирование и пр., 27%), а также посещение культурных учреждений и мероприятий (театры, музеи, выставки и т.д., 24%)», — говорится в сообщении центра.

По данным опроса, 12% пенсионеров регулярно занимаются волонтерством.

Согласно недавнему опросу «Работа.ру», 61% россиян планируют выйти на пенсию в положенный срок. На пенсии 31% россиян хотели бы проводить больше времени с семьей и внуками, 29% опрошенных хотели бы на пенсии найти подработку. 18% участников исследования собираются много путешествовать в преклонном возрасте, 15% — найти новое дело и открыть бизнес, а 11% —заняться творчеством.

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