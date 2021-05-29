ВЦИОМ: две трети российских пенсионеров работают

«Среди самых распространенных занятий россиян 60 лет и старше — уход за детьми и внуками (62%), внедомашний досуг (например, рыбалка, цветоводство, кружки, 58%), физкультура и спорт (36%), домашний досуг (рисование, моделирование и пр., 27%), а также посещение культурных учреждений и мероприятий (театры, музеи, выставки и т.д., 24%)», — говорится в сообщении центра.
По данным опроса, 12% пенсионеров регулярно занимаются волонтерством.
Согласно недавнему опросу «Работа.ру», 61% россиян планируют выйти на пенсию в положенный срок. На пенсии 31% россиян хотели бы проводить больше времени с семьей и внуками, 29% опрошенных хотели бы на пенсии найти подработку. 18% участников исследования собираются много путешествовать в преклонном возрасте, 15% — найти новое дело и открыть бизнес, а 11% —заняться творчеством.