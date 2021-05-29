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16:33 (мск), источник: Известия

Запуск программы туристического кешбэка для студентов запланирован на 1 июля

Программа туристического кешбэка для студентов — участников конкурсов от АНО «Россия — страна возможностей» должна заработать с 1 июля, на нее выделят 2 млрд рублей. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Источник: Reuters

«Да, эта программа обязательно будет работать, мы ее запустим в ближайший месяц. По нашим расчетам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей», — сказала она на онлайн-конференции.

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В России с 25 мая стартовала программа кешбэка на путевки, купленные в детские лагеря. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что проект стартует 15 июня и продлится до конца октября. Правительство РФ выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка.

Отмечается, что программа действует по такому же принципу, как «туристический кешбэк». Родители смогут приобретать путевки в детские лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир».

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию рассказал о необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Он поручил обеспечить доступный детский отдых и создать возможности для студенческого туризма.

Первый этап программы туристического кешбэка прошел в конце августа 2020 года. Тогда им воспользовалось около 60 тыс. человек. Второй этап начался в середине октября. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.

Платформа «Россия — страна возможностей», объединяющая образовательные, кадровые, социальные проекты по самореализации, была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

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