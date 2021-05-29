15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Летучая мышь сорвала рейс из Индии в США (видео)
Boeing 737 вынужден был вернуться в аэропорт.
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Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из
Boeing 737 пробыл в небе уже около получаса, когда неизвестно откуда взявшийся зверек начал метаться по салону. На видео, распространенном в соцсетях, пассажиры опускают головы и вскрикивают, стараясь избежать столкновения с «безбилетным пассажиром».
Капитан связался с авиадиспетчерской службой, и было принято решение вернуться в
Пассажиры смогли вылететь в США следующим рейсом авиакомпании в тот же день.
Анна Лысенко
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