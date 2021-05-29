Индонезия направит госслужащих удаленно работать на Бали

По плану властей, на остров отправится примерно четверть сотрудников восьми правительственных подразделений. Так правительство Индонезии надеется поддержать экономику острова, которая сильно зависит от туризма и пострадала от закрытых границ во время пандемии. Программа на «финальной стадии составления», передает The Jakarta Post слова министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиаги Салахуддина Уно.
Согласно планам правительства, в программу могут попасть до 8000 государственных служащих, передает агентство Nikkei Asia. Правительство хочет создать спрос на отели и рестораны на Бали и таким образом принести им доходы, сообщил заместитель министра по туризму и креативной экономике Одо Манухуту.
Правительство все еще подсчитывает стоимость программы: она будет «огромной», предупредил директор по туристическому маркетингу Винсенсиус Джемаду, его слова передает Nikkei Asia. Только размещение оценивается примерно в $209 в месяц на каждого сотрудника. Всех приезжих госслужащих разместят в туристическом районе Нуса-Дуа на юге острова.
Туризм до пандемии составлял в экономике Бали 80%, показатели острова в 2020 году и первом квартале 2021 года оказались худшими среди всех провинций Индонезии, отметил Nikkei Asia: за весь прошлый год падение составило 9,3% год к году, за первый квартал 2021-го — на 9,85% в годовом выражении.
Экономика всей Индонезии, для сравнения, сократилась лишь на 2,07% и 0,74% соответственно. Загрузка отелей в период пандемии составляет порядка 8−10%, отметил Одо Манухуту. Власти надеются, что пример госслужащих вдохновит сотрудников коммерческих компаний, и они тоже поедут работать на Бали, что позволит заполнить до 140 000 номеров, пишет Nikkei Asia.
На Бали сейчас самый высокий уровень иммунизации населения против Covid-19 и самые высокие темпы вакцинации, утверждает Манухуту. Местное правительство надеется достичь коллективного иммунитета, когда вирус внутри популяции не грозит массовым заболеванием, к июлю: это позволит открыть остров для зарубежных туристов, заметил Bloomberg. По словам министра туризма и креативной экономики Индонезии, страна обсуждает возможность создания «туристических коридоров» с некоторыми странами, в том числе с Россией, Сингапуром, Вьетнамом и Великобританией, добавил Nikkei Asia.