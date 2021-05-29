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20:56 (мск), источник: Forbes

Индонезия направит госслужащих удаленно работать на Бали

Власти Индонезии отправят часть госслужащих на Бали, чтобы они могли удаленно работать с острова, сообщила газета The Jakarta Post. Программа получила название «Работай с Бали» (Work from Bali). Так власти страны хотят поддержать экономику острова, зависящего от туризма, в ожидании иностранцев. По словам индонезийского министра, страна обсуждает создание «туристического коридора» в том числе с Россией.

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Источник: AP 2021

По плану властей, на остров отправится примерно четверть сотрудников восьми правительственных подразделений. Так правительство Индонезии надеется поддержать экономику острова, которая сильно зависит от туризма и пострадала от закрытых границ во время пандемии. Программа на «финальной стадии составления», передает The Jakarta Post слова министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиаги Салахуддина Уно.

Согласно планам правительства, в программу могут попасть до 8000 государственных служащих, передает агентство Nikkei Asia. Правительство хочет создать спрос на отели и рестораны на Бали и таким образом принести им доходы, сообщил заместитель министра по туризму и креативной экономике Одо Манухуту.

Правительство все еще подсчитывает стоимость программы: она будет «огромной», предупредил директор по туристическому маркетингу Винсенсиус Джемаду, его слова передает Nikkei Asia. Только размещение оценивается примерно в $209 в месяц на каждого сотрудника. Всех приезжих госслужащих разместят в туристическом районе Нуса-Дуа на юге острова.

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Туризм до пандемии составлял в экономике Бали 80%, показатели острова в 2020 году и первом квартале 2021 года оказались худшими среди всех провинций Индонезии, отметил Nikkei Asia: за весь прошлый год падение составило 9,3% год к году, за первый квартал 2021-го — на 9,85% в годовом выражении.

Экономика всей Индонезии, для сравнения, сократилась лишь на 2,07% и 0,74% соответственно. Загрузка отелей в период пандемии составляет порядка 8−10%, отметил Одо Манухуту. Власти надеются, что пример госслужащих вдохновит сотрудников коммерческих компаний, и они тоже поедут работать на Бали, что позволит заполнить до 140 000 номеров, пишет Nikkei Asia.

На Бали сейчас самый высокий уровень иммунизации населения против Covid-19 и самые высокие темпы вакцинации, утверждает Манухуту. Местное правительство надеется достичь коллективного иммунитета, когда вирус внутри популяции не грозит массовым заболеванием, к июлю: это позволит открыть остров для зарубежных туристов, заметил Bloomberg. По словам министра туризма и креативной экономики Индонезии, страна обсуждает возможность создания «туристических коридоров» с некоторыми странами, в том числе с Россией, Сингапуром, Вьетнамом и Великобританией, добавил Nikkei Asia.

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