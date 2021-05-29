17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбак в Канаде спас белку от агрессивных окуней (видео)
Они кусали попавшего в воду зверька.
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Канадский рыбак Мэтт Майерс чудом спас белку от напавших на нее окуней.
Майерс рыбачил на реке Мирамиши в канадской провинции
«Я не думаю, что они пытались ее съесть», — сказал Майерс. Скорее всего, окуни перепутали зверька с самкой, готовящейся метать икру.
Майерс подхватил зверька на весло, и белка тут же вскарабкалась на лодку. Канадец высадил ее на суше и продолжил рыбалку.
Анна Лысенко
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