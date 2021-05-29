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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак в Канаде спас белку от агрессивных окуней (видео)

Они кусали попавшего в воду зверька.

Канадский рыбак Мэтт Майерс чудом спас белку от напавших на нее окуней.

Майерс рыбачил на реке Мирамиши в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщает UPI. Он заметил необычную активность окуней в воде, окруживших палку. Мужчина подплыл поближе и увидел, что палка на самом деле была рыжей белкой. Рыбы кусали ее и не давали зверьку плыть.

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«Я не думаю, что они пытались ее съесть», — сказал Майерс. Скорее всего, окуни перепутали зверька с самкой, готовящейся метать икру.

Майерс подхватил зверька на весло, и белка тут же вскарабкалась на лодку. Канадец высадил ее на суше и продолжил рыбалку.

Анна Лысенко

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