Ученые заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Так, в ходе расследования специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в китайском Ухане между 2002 и 2019 годами.
Информация, полученная ими, позволила прийти к выводу, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2.
По мнению ученых, китайцы взяли первичный вирус у летучих мышей и сделали вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Затем эксперты уханьской лаборатории как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-CoV-2.
Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом, — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» COVID-19.
26 мая президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса. Он попросил составить доклад, в котором необходимо уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на это 27 мая сказал, что подобное поведение США демонстрирует пренебрежительное отношение страны к фактам и науке, а также ее незаинтересованность в проведении научного исследования происхождения COVID-19.
23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.
20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» данных о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.
Китай, в свою очередь, назвал такую теорию клеветой и заговором. В заявлении посольства страны в Вашингтоне отмечалось, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии».
В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале для проведения исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.