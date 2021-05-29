Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 маяНачало заселения Сибири русскими, покорение Эвереста, день рождения Андрея Аршавина, а также другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
19:02 (мск), источник: Известия

Ученые заявили о доказательствах лабораторного происхождения COVID-19

Профессор из Британии Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен сообщили об обнаружении доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Об этом 29 мая пишет Daily Mail. Эксперты указывают на то, что слухи о разработке коронавируса в лаборатории в Ухане являются правдой и после того, как вирус просочился за пределы лаборатории, китайцы попытались «скрыть следы» таким образом, чтобы нельзя было догадаться о том, откуда вирус берет свое начало.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Так, в ходе расследования специалисты проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в китайском Ухане между 2002 и 2019 годами.

Информация, полученная ими, позволила прийти к выводу, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-CoV-2.

По мнению ученых, китайцы взяли первичный вирус у летучих мышей и сделали вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Затем эксперты уханьской лаборатории как бы «присоединили» к нему новый «шип», превратив его в заразный и смертоносный SARS-CoV-2.

Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом, — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» COVID-19.
Читайте также
Байден поручил спецслужбам проверить версию о лабораторном происхождении Covid-19

26 мая президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса. Он попросил составить доклад, в котором необходимо уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на это 27 мая сказал, что подобное поведение США демонстрирует пренебрежительное отношение страны к фактам и науке, а также ее незаинтересованность в проведении научного исследования происхождения COVID-19.

23 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» данных о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Китай, в свою очередь, назвал такую теорию клеветой и заговором. В заявлении посольства страны в Вашингтоне отмечалось, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии».

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале для проведения исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На грани рисков: почему ЦБ озаботился кредитами с плавающими ставками
Широкий ценз: могут ли в России ввести дополнительные критерии при выплате пособий
МИД прокомментировал новый регламент выдачи загранпаспортов
«Справедливая Россия» выступила за ДНР, ЛНР и отмену ЕГЭ
Стивен Сигал разработал свой первый закон для России
На совещании с главой Крыма из шкафа внезапно вылез человек
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Почему нельзя есть под звуки стиральной машины И под любые другие звуки
Авто
Квиз: насколько хорошо вы знаете машины из «Форсажа» Во вселенной «Форсажа» автомобили играют не меньшую роль, чем актеры. Сможете вспомнить, какому из героев какая машина принадлежала?
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Дети
Рудковскую раскритиковали за семейное видео с сыновьями Поклонники не оценили «постановочные» кадры
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Скажи властям России, что нужно изменить в стране. Опрос
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь