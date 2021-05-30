00:21 (мск), источник: Известия
Потеря ориентира: COVID-19 вызывает нарушения восприятия пространства
У четверти переболевших коронавирусной инфекцией выявили ослабление когнитивных функций.
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Интеллектуальные способности пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, стали предметом изучения ученых из Южной Америки. Участники исследования прошли шесть различных видов тестирований, направленных на оценку состояния их памяти, внимания и других умственных навыков. Результаты пяти тестов были идентичными среди тех, кто болел и кто не болел коронавирусной инфекцией. Однако шестое испытание показало, что после болезни четверть пациентов недотягивают до минимальных государственных нормативов по тесту
Группа бразильских ученых провела исследование, целью которого было выяснить, как перенесенная коронавирусная инфекция влияет на функциональное состояние нервной системы. Для этого 49 добровольцам, переболевшим COVID-19 в легкой форме, было предложено пройти шесть видов психологических тестов, с помощью которых можно оценить их интеллектуальные способности. Результаты одного из них оказались неожиданными.
12 испытуемых не смогли успешно пройти тест комплексной фигуры
Как рассказал «Известиям» заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов, тест комплексной фигуры
— Испытуемому показывают сложный составной рисунок. Затем просят его воспроизвести, потом еще раз просят воспроизвести через три минуты, а после этого нарисовать по памяти спустя 30−60 минут, — пояснил Иван Хватов.
В исследовании приняли участие 38 женщин и 11 мужчин, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию с похожими на грипп симптомами, но не подвергались госпитализации. Их средний возраст составил 36 лет. Каждому участнику на выполнение всех тестов отводилось 40 минут. Также для эксперимента была подобрана контрольная группа людей, не заразившихся коронавирусной инфекцией, с идентичными биометрическими данными и уровнем образования. Результаты всех психологических тестов пациентов, перенесших COVID-19, сравнивались с результатами в контрольной группе.
12 (24%) участников тестирования, которые переболели коронавирусной инфекцией, не смогли набрать минимальное количество баллов в тесте комплексной фигуры
По мнению авторов исследования, их работа доказывает нарушения
Как и любая инфекция, SARS-CoV-2 влияет на головной мозг, формируя так называемый психоорганический синдром, пояснила «Известиям» директор Международного
Данный синдром проявляется нарушениями памяти, затруднением понимания и колебаниями эмоций. Первым этапом развития психоорганического синдрома является астения. Она обратима и может пройти без специфического лечения. Однако при тяжелом поражении мозга может перейти в следующую стадию, которая уже является необратимой.
— Исследования показали, что новый вирус является нейротропным, влияет на мозг и на сосуды, питающие мозг, может вызывать нейровоспаление, микротромбозы, даже аутоиммунные реакции — когда возникают аутоантитела к клеткам нервной системы собственного организма,
По мнению специалиста, исследование бразильских ученых указывает именно на эти нарушения. Специфические изменения
98 человек — недостаточная выборка для исследования, позволяющего делать далеко идущие выводы, считает заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. Кроме того, тест комплексной фигуры
— Нам известно, что при COVID-19 может происходить поражение части нервной системы — черепных нервов, — сказал Станислав Отставнов. — Однако механизм развития при этом нарушения вкуса и обоняния до конца не изучен, хотя о существовании этих достаточно специфических симптомов мы знаем уже более года. В настоящий момент эти вопросы активно изучаются.
Ведь помимо описанных в статье нарушений в постковидном букете, даже если человек молод и здоров, есть много неприятных факторов, которые ухудшают самочувствие, резюмировал ученый.
С тем, что работа бразильских исследователей не дает возможности сделать выводы о причинах низких результатов теста
Денис Гриценко