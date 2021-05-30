03:24 (мск), источник: Газета.Ру
Актер Гэвин МакЛауд умер в возрасте 90 лет
Американский актер, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус» Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает ABC News.
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МакЛауд умер рано утром 29 мая в своем доме в
Артист стал известным благодаря роли сценариста новостей Мюррея Слотера, которую исполнил в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур». Еще среди его запоминающихся работ была роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви».
Коллега артиста по ситкому «Шоу Мэри Тайлер Мур» Эдвард Аснер выразил соболезнования. Он назвал МакЛауда своим братом, отметив, что новость о его смерти разбила сердце.
Первой работой Гэвина МакЛауда в кино стала эпизодическая роль в ленте «Правдивая история Линн Стюарт». При этом он не был указан в титрах. МакЛауд также находился на должности почетного мэра калифорнийского города Пасифик Палисейдс.
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