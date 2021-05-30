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03:24 (мск), источник: Газета.Ру

Актер Гэвин МакЛауд умер в возрасте 90 лет

Американский актер, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус» Гэвин МакЛауд скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщает ABC News.

Источник: Reuters

МакЛауд умер рано утром 29 мая в своем доме в Палм-Дезерт в штате Калифорния.

Артист стал известным благодаря роли сценариста новостей Мюррея Слотера, которую исполнил в ситкоме «Шоу Мэри Тайлер Мур». Еще среди его запоминающихся работ была роль капитана судна Меррилла Слотера в сериале «Лодка любви».

Как рассказала его падчерица Стефани Стил Залин, смерь не связана с болезнями, до недавнего времени МакЛауд был здоров.

Коллега артиста по ситкому «Шоу Мэри Тайлер Мур» Эдвард Аснер выразил соболезнования. Он назвал МакЛауда своим братом, отметив, что новость о его смерти разбила сердце.

Первой работой Гэвина МакЛауда в кино стала эпизодическая роль в ленте «Правдивая история Линн Стюарт». При этом он не был указан в титрах. МакЛауд также находился на должности почетного мэра калифорнийского города Пасифик Палисейдс.

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