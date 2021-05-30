10:39 (мск), источник: Московский комсомолец
Подробности секретной свадьбы Бориса Джонсона: священник не знал личности VIP-молодоженов
Британский
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Как стало известно Sky News, 56-летний
Сообщается, что степень секретности свадьбы была такой, что 30 приглашенных гостей (а это максимально разрешенное количество в соответствии с текущими ограничениями
По слухам, пара разослала родным и друзьям открытки с надписью «Сохраните дату», в которых говорила семье и друзьям, чтобы 30 июля 2022 года оставалось свободным для празднования.
Несмотря на рассылку открыток, пара, как известно, тайно планировала небольшую церемонию в течение шести месяцев, пишет Mail on Sunday.
Как напоминает Sky News, пара обручилась на карибском острове Мюстик в конце 2019 года и у них есть годовалый сын Уилфред. Это третий брак Бориса Джонсона.
Как пишет Daily Mail, подготовкой церемонии занимались несколько священнослужителей. Но капеллан собора отец Майкл Донахи признал, что даже он не знал личности
По данным The Sun, церемонию в соборе провел отец Дэниел Хамфрис, который дал паре инструкции перед свадьбой и который крестил Уилфреда в прошлом году. Сам годовалый Уилфред, как полагают, присутствовал на свадьбе вместе с двумя официальными свидетелями.
Кэрри Симондс — практикующая католичка. Борис Джонсон также был крещен в католическую веру — впервые среди действующих
Вскоре после 13:30 в субботу церковь была внезапно очищена от посетителей, и сотрудники заявили, что ее закрывают, сообщает The Sun. А через полчаса лимузин с невестой въехал на площадь перед главной западной дверью.
По данным The Sun, невеста была одета в длинное белое платье, но без вуали.
Согласно сообщениям СМИ, на церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники брачующихся.
В ночь на воскресенье в прессе появились фотографии музыкантов, покидающих официальную премьерскую резиденцию на
Поскольку Борис Джонсон должен вернуться на работу на следующей неделе, маловероятно, что поженившаяся пара, которая дебютирует в качестве супругов на саммите G7 в июне, будет устраивать себе медовый месяц.
Борис Джонсон и Кэрри Симондс стали первой не состоящей в браке парой, которая поселилась на
Как напоминает
Джонсон в первый раз женился в возрасте 23 лет на Аллегре
По данным прессы, у британского
Свадьбы в Англии в настоящее время подлежат строгим ограничениям, связанным с коронавирусом, и туда допускаются только до 30 человек в местах, защищенных от COVID-19. Но танцевать на свадьбах не рекомендуется
Бывший помощник
Доминик Каммингс также заявил, что в феврале 2020 года, когда пандемия превращалась в крупный глобальный кризис, Джонсон был «отвлечен завершением своего развода, тем, что его девушка хотела объявить о беременности и помолвке, а также своими финансами».
Как отметил в Твиттере лейбористский политик Джон Трикетт, свадьба премьера стала «хорошим способом похоронить плохие новости на этой неделе» о заявлениях Доминика Каммингса, распространении «индийского» варианта коронавируса и дискуссиях о тратах на премьерскую квартиру на