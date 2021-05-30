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10:39 (мск), источник: Московский комсомолец

Подробности секретной свадьбы Бориса Джонсона: священник не знал личности VIP-молодоженов

Британский премьер-министр Борис Джонсон тайно женился на своей возлюбленной Кэрри Симондс. Секретная церемония бракосочетания прошла в субботу в Вестминстерском соборе.

Источник: AFP 2021

Как стало известно Sky News, 56-летний премьер-министр Соединенного Королевства связал себя узами брака с 33-летней Кэрри Симондс на скромной церемонии в католическом Вестминстерском соборе в субботу.

Сообщается, что степень секретности свадьбы была такой, что 30 приглашенных гостей (а это максимально разрешенное количество в соответствии с текущими ограничениями из-за пандемии), были проинформированы о событии только в последнюю минуту.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Даунинг-стрит отказался комментировать сообщения о том, что пара планирует устроить «пышную» летнюю свадьбу.

По слухам, пара разослала родным и друзьям открытки с надписью «Сохраните дату», в которых говорила семье и друзьям, чтобы 30 июля 2022 года оставалось свободным для празднования.

Несмотря на рассылку открыток, пара, как известно, тайно планировала небольшую церемонию в течение шести месяцев, пишет Mail on Sunday.

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Как напоминает Sky News, пара обручилась на карибском острове Мюстик в конце 2019 года и у них есть годовалый сын Уилфред. Это третий брак Бориса Джонсона.

Как пишет Daily Mail, подготовкой церемонии занимались несколько священнослужителей. Но капеллан собора отец Майкл Донахи признал, что даже он не знал личности VIP-молодоженов до последней минуты. Он сказал: «Это держалось в секрете». Один из очевидцев рассказал, что участников церемонии «запихнули в машину» после выхода из собора.

По данным The Sun, церемонию в соборе провел отец Дэниел Хамфрис, который дал паре инструкции перед свадьбой и который крестил Уилфреда в прошлом году. Сам годовалый Уилфред, как полагают, присутствовал на свадьбе вместе с двумя официальными свидетелями.

Кэрри Симондс — практикующая католичка. Борис Джонсон также был крещен в католическую веру — впервые среди действующих премьер-министров Великобритании, пишет Mail on Sunday. Римско-католическая церковь не разрешает разведенным заключать брак в своих храмах, но католическая писательница и телеведущая Кэтрин Пепинстер объяснила, что, поскольку Борис Джонсон ранее женился в некатолической среде, то церковь не признает его предыдущие браки: «Что касается Церкви, это его первый брак». Поэтому предыдущие браки премьера не нужно аннулировать, поскольку с точки зрения римско-католического канонического права, они не имели значения, объяснила эксперт.

Вскоре после 13:30 в субботу церковь была внезапно очищена от посетителей, и сотрудники заявили, что ее закрывают, сообщает The Sun. А через полчаса лимузин с невестой въехал на площадь перед главной западной дверью.

По данным The Sun, невеста была одета в длинное белое платье, но без вуали.

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Согласно сообщениям СМИ, на церемонию были приглашены только близкие друзья и родственники брачующихся.

В ночь на воскресенье в прессе появились фотографии музыкантов, покидающих официальную премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, 10, сообщает Би-би-си.

Поскольку Борис Джонсон должен вернуться на работу на следующей неделе, маловероятно, что поженившаяся пара, которая дебютирует в качестве супругов на саммите G7 в июне, будет устраивать себе медовый месяц.

Борис Джонсон и Кэрри Симондс стали первой не состоящей в браке парой, которая поселилась на Даунинг-стрит, переехав в резиденцию британских премьер-министров вместе в июле 2019 года.

Как напоминает Би-би-си, первые сообщения о романтических отношениях между Борисом Джонсоном и Кэрри Симондс, ранее работавшей в штабе политика на выборах мэра Лондона, появились в СМИ в начале 2019 года, а в феврале прошлого года стало известно о том, что пара помолвлена и что Кэрри ждет ребенка. В апреле 2020 года у пары родился сын Уилфред.

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Джонсон в первый раз женился в возрасте 23 лет на Аллегре Мостин-Оуэн в 1987 году. Позже он сочетался браком с Мариной Уиллер в 1993 году, но в 2018 году они расстались. У них есть две дочери (26-летняя Лара Леттис и 22-летняя Кассия Пичес) и два сына (24-летний Майло Артур и 20-летний Теодор Аполлон).

По данным прессы, у британского премьер-министра также имеется еще один ребенок, Стефани Макинтайр, от консультанта по искусству Хелен Макинтайр.

Свадьбы в Англии в настоящее время подлежат строгим ограничениям, связанным с коронавирусом, и туда допускаются только до 30 человек в местах, защищенных от COVID-19. Но танцевать на свадьбах не рекомендуется из-за повышенного риска передачи инфекции, за исключением традиционного первого танца пары.

Как отмечает Sky News, свадьба состоялась в конце тяжелой для премьер-министра недели, когда его бывший помощник Доминик Каммингс заклеймил Бориса Джонсона как политика, непригодного для работы.

Бывший помощник премьер-министра сказал, что Кэрри Симондс отчаянно пыталась отстранить его от роли «правой руки» Бориса Джонсона и пыталась поставить своих друзей на ключевые посты.

Доминик Каммингс также заявил, что в феврале 2020 года, когда пандемия превращалась в крупный глобальный кризис, Джонсон был «отвлечен завершением своего развода, тем, что его девушка хотела объявить о беременности и помолвке, а также своими финансами».

Как отметил в Твиттере лейбористский политик Джон Трикетт, свадьба премьера стала «хорошим способом похоронить плохие новости на этой неделе» о заявлениях Доминика Каммингса, распространении «индийского» варианта коронавируса и дискуссиях о тратах на премьерскую квартиру на Даунинг-стрит.

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