Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 маяКазнь Жанны д'Арк, Ходынская катастрофа в Москве и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Смешные работы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards 2021
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
12:55 (мск), источник: ТАСС

Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за коронавируса

Минздрав еврейского государства включил РФ и Аргентину в список стран с максимальным риском заражения.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2021

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье подтвердило, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса.

«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Кроме этих двух стран в списке уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

«Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — указали в министерстве.

В пятницу канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что срок действия ограничений на выезд граждан в так называемую красную зону продлен до 13 июня, а с 31 мая в этот список будут включены Россия и Аргентина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
В России за сутки выявили 9 694 случая коронавируса
Актер Гэвин МакЛауд умер в возрасте 90 лет
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов
Головин рассказал о тяжелой жизни в Европе
СМИ: ЕС призвал США ответить на «негативное поведение» России
К Земле приблизится потенциально опасный астероид
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Новости партнеров
В Египте на курорте погиб экс-глава украинской разведки
«Послание для Москвы»: ВВС США подали "сигнал" России из Арктики
Женщина выиграла квартиру и сразу же её потеряла
Что может сделать Белоруссия в ответ на запрет полетов — эксперт
Новости партнеров
Гражданам со стажем 30 лет добавят по 1500 рублей к пенсии
Начинается с языка: онколог назвал симптом незаметно развивающегося рака
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Фото солдата до и после войны
Популярные темы на «Детях»
О работе 158
Как выбирать психолога? И несколько ситуаций с ребёнком. 89
Молока мало что ли? 82
Обувь не подошла, что делать с такой обувью? 68
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Дом
Как обеспечить городской комфорт на даче
Интерьер как арт-объект: яркий дачный дом семьи архитекторов
Как деревянная резьба преображает дом: 30 примеров
10 модных способов использовать растения в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь