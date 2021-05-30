12:55 (мск), источник: ТАСС
Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за коронавируса
Минздрав еврейского государства включил РФ и Аргентину в список стран с максимальным риском заражения.
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«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Кроме этих двух стран в списке уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция», — говорится в заявлении, распространенном
«Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском», — указали в министерстве.
В пятницу канцелярия