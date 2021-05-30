Бывший наркодилер в США стал адвокатом благодаря суду

Бывший продавец наркотиков Эд Мартелл из американского штата Мичиган стал адвокатом благодаря вызову, который ему бросил судья в зале суда.
Когда Мартеллу было 27, он попался на торговле наркотиками и ожидал получить срок от 1 до 20 лет, сообщает FOX 2 Detroit. Но судья Брюс Морроу внезапно произнес перед молодым человеком речь, в которой назвал его умным, способным и недооцененным. Он бросил Эду вызов, сказав, что в следующий раз желает видеть его, например, в списке лучших директоров компаний Fortune 500, а не на скамье подсудимых. Из зала суда Мартелл вышел, получив три года условно. Он сам не поверил своему счастью.
Речь судьи так вдохновила мужчину, что он вернулся в колледж, который когда-то бросил. Затем Мартелл поступил в университет на юридический факультет и вскоре получил диплом. После этого последовали годы стажировки в юридических компаниях, в которой судья Морроу стал для Мартелла наставником. Они созванивались минимум два раза в месяц.
Наконец, спустя 16 лет после переломного момента в суде, бывший наркоторговец был приведен к присяге и смог начать адвокатскую практику.
Журналистам Эд рассказал, что в юности связался не с той компанией. Решение судьи стало для него толчком, благодаря которому Мартелл смог изменить свою жизнь.