Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
14:14 (мск), источник: ТАСС

Москвич погасил долги по алиментам на 6 млн рублей после запрета выезда из страны

Приставы арестовали имущество должника.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Москвич выплатил долг по алиментам на сумму 6 млн рублей, после того, как его ограничили в выезде за рубеж. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.

В сообщении указано, что по решению суда 35-летний мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от всех видов заработка и иных доходов на содержание своих детей. Но алименты он не платил, а общая сумма задолженности составила более 6 млн рублей.

Судебные приставы арестовали имущество должника, в том числе наложили арест на его банковские счета, ограничили его в праве на выезд за пределы страны.

«Должник, совершающий рабочие поездки за пределы Российской Федерации, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми», — говорится в сообщении на сайте ГУ ФССП.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
В России за сутки выявили 9 694 случая коронавируса
Головин рассказал о тяжелой жизни в Европе
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов
Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за COVID
К Земле приблизится потенциально опасный астероид
Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Эта температура предсказывает смерть от COVID-19
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Hi-Tech
Почему нельзя есть под звуки стиральной машины И под любые другие звуки
Авто
Когда можно отказаться от освидетельствования на опьянение Угроза освидетельствования на состояние алкогольного опьянение — это одна из самых действенных методик давления на путешественников к югу.
Новости партнеров
Кому нельзя делать вакцину от COVID-19: вердикт Гинцбурга (видео)
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
От твоего участия зависит будущее России: опрос
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Новости партнеров
Назван способ получения компенсации по советским сберкнижкам
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Мишустин поднял оклады: озвучено, кому и на сколько
С 1 августа пенсии пересчитают: кто может рассчитывать на повышение
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь