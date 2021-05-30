18:33 (мск), источник: BFM.ru
Жена вирусолога из Уханя умерла от СOVID до начала пандемии
Китайские власти скрывали тот факт, что коронавирус был крайне заразен.
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Жена вирусолога из лаборатории в китайском Ухане умерла от коронавируса в декабре 2019 года, до начала объявленной вскоре пандемии, пишет Daily Caller. Издание ссылается на бывшего сотрудника Госдепартамента США, который занимался расследованием происхождения COVID-19.
По его словам, это могло свидетельствовать о том, что вирус был крайне заразен, но китайские власти скрыли этот факт, что способствовало вспышке эпидемии.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что незадолго до начала пандемии COVID-19 тяжело заболели трое вирусологов в Ухане, у них были похожие на коронавирус симптомы.