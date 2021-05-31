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11:18 (мск), источник: Life.ru

Предлагают большую зарплату и не требуют навыков: Раскрыта новая схема мошенников с «приёмом на работу»

В летний период новый способ обмана граждан особенно популярен, учитывая, что много студентов ищут подработку на каникулах.

Источник: РИА "Новости"

Очередная мошенническая схема появилась в России. Теперь злоумышленники стали обманывать граждан, ищущих работу, сообщили в компании Bi.Zone.

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По словам экспертов, мошенники предлагает жертвам работу с большой зарплатой и при этом не требуют никаких специальных навыков. Однако для «оформления» соискателю придётся открыть счёт в банке, подключить дистанционное обслуживание или передать будущему «работодателю» учётные данные для перевода зарплаты. Используя личную информацию, злоумышленники крадут средства со счетов или оформляют на жертву кредит.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймёт, что был обманут», — рассказал РИА «Новости» директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Таким образом, жертва может находиться на крючке преступников несколько дней. В летний период эта схема особенно актуальна, учитывая, что много студентов ищут подработку на каникулах.

Окошкин добавил, что специалисты уже придумали, как выявлять злоумышленников, действующих по новой схеме, и предотвращать такие случаи мошенничества.

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