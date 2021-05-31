11:34 (мск), источник: ТАСС
Россияне оценили расходы на содержание ребенка
По данным опроса банка «Открытие», треть россиян считают, что на достойное содержание одного ребенка в России необходимо тратить от 15 до 30 тыс. рублей ежемесячно.
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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Содержание одного ребенка в семье требует до 50 тыс. рублей ежемесячно, считает треть участвовавших в опроса банка «Открытие» россиян. По данным банка, такая же доля граждан полагает, что на содержание ребенка в России нужно тратить 15−30 тыс. рублей в месяц, а 8% опрошенных россиян оценили эти расходы в более 100 тыс. рублей ежемесячно.
В сообщении
Так, 6% респондентов считают, что для достойного содержания одного ребенка достаточно 15 тыс. рублей в месяц, еще 35% респондентов назвали сумму в пределах 15−30 тыс. рублей. По мнению еще 33%, ежемесячно на ребенка требуется 30−50 тыс. рублей. А 19% полагают, что на достойное содержание ребенка нужно 50−100 тыс. рублей в месяц, 8% — более 100 тыс. рублей ежемесячно.
Между тем 13% женщин и 16% мужчин не хотят заводить детей, а 28% женщин и 33% мужчин хотели бы как минимум одного ребенка. О желании иметь двоих детей сообщили 44% женщин и 34% мужчин. 15% женщин хотят стать многодетными матерями трех и более детей, многодетными отцами — 17% мужчин.
Опрос был проведен