11:24 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 8 475 случаев заражения коронавирусом
За время эпидемии в стране зафиксировали 5 071 917 инфицированных.
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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 475, до 5 071 917. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Число вылечившихся возросло за сутки на 6 715. Всего уже выздоровели 4 684 585 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов возросло за сутки на 339 против 355 днем ранее. Всего с начала эпидемии от инфекции умер 121 501 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,4%, следует из данных штаба.
Ситуация в Москве
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 614, до 1 179 970.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,22%. Днем ранее было выявлено 3 719 случаев.
За сутки в Москве зарегистрировали 55 смертей