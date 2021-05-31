Анатолий Вассерман считает необходимым улучшать качество вопросов ЕГЭ

«ЕГЭ — это инструмент. Его можно затачивать по-разному и применять в разных целях. К сожалению, вопросы к ЕГЭ разрабатывают без привлечения высококвалифицированных специалистов. Да и вся образовательная политика ведет к массовому оглуплению людей. Необходимо не только поменять фактическую форму ЕГЭ, но и разобраться с содержанием полноценного образования. Для того чтобы улучшить качество самого ЕГЭ, надо в первую очередь обратиться к экспертам», — сказал Анатолий Вассерман.
По его словам, следует сократить долю вопросов «на заучивание фактов» и увеличить число вопросов, проверяющих понимание материала.
«Менять надо прежде всего саму цель образования. Вернуться к той цели, которая способствовала формированию целостной картины мира. Образовательные услуги и ЕГЭ можно сравнить с набором музыкальных инструментов в оркестре. Качественное же образование, построенное на понимании, — с музыкальным произведением, исполненном на данных инструментах. Или, если угодно, ЕГЭ — набор букв в алфавите, качественное же образование — это полезная книга из букв данного алфавита», — заключил Анатолий Вассерман.
Российские школьники 31 мая сдают Единый государственный экзамен по географии, литературе и химии. В 2021 году ЕГЭ проходит в период с 31 мая по 17 июля.