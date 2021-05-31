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12:19 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Анатолий Вассерман считает необходимым улучшать качество вопросов ЕГЭ

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает необходимым улучшать качество Единого государственного экзамена, привлекая профильных экспертов. Об этом он сообщил журналистам в день старта ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Источник: РИА "Новости"

«ЕГЭ — это инструмент. Его можно затачивать по-разному и применять в разных целях. К сожалению, вопросы к ЕГЭ разрабатывают без привлечения высококвалифицированных специалистов. Да и вся образовательная политика ведет к массовому оглуплению людей. Необходимо не только поменять фактическую форму ЕГЭ, но и разобраться с содержанием полноценного образования. Для того чтобы улучшить качество самого ЕГЭ, надо в первую очередь обратиться к экспертам», — сказал Анатолий Вассерман.

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По его словам, следует сократить долю вопросов «на заучивание фактов» и увеличить число вопросов, проверяющих понимание материала.

«Менять надо прежде всего саму цель образования. Вернуться к той цели, которая способствовала формированию целостной картины мира. Образовательные услуги и ЕГЭ можно сравнить с набором музыкальных инструментов в оркестре. Качественное же образование, построенное на понимании, — с музыкальным произведением, исполненном на данных инструментах. Или, если угодно, ЕГЭ — набор букв в алфавите, качественное же образование — это полезная книга из букв данного алфавита», — заключил Анатолий Вассерман.

Российские школьники 31 мая сдают Единый государственный экзамен по географии, литературе и химии. В 2021 году ЕГЭ проходит в период с 31 мая по 17 июля.

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