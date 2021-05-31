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14:10 (мск), источник: Московский комсомолец

Ученые в США сообщили об универсальном антителе к коронавирусу

В Институте Скриппса местные специалисты утверждают, что им удалось установить наличие перекрестного иммунитета к COVID-19, а также другим коронавирусным инфекциям, которые циркулируют в среде людей.

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Источник: Reuters

В сообщении института утверждается, что универсальные антитела к коронавирусу могут стать «отправной точкой для вакцин более широкого действия». Ученые нашли универсальное антитело во время исследования образцов крови, которые были собраны до пандемии. Их сравнивали с образцами пациентов с COVID-19.

При этом в более поздних тестах антитело тоже нейтрализовало SARS-CoV-1. Это коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию. Вспышка произошла в начале 2000-х годов.

Ранее ВОЗ обнародовала на своем официальном сайте обновленные данные о смертности от коронавируса в мире за все время пандемии. Также медики рассказали, что на 26 мая в мире вакцину от коронавируса получили1 546 316 352 человека.

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