Ученые в США сообщили об универсальном антителе к коронавирусу

В сообщении института утверждается, что универсальные антитела к коронавирусу могут стать «отправной точкой для вакцин более широкого действия». Ученые нашли универсальное антитело во время исследования образцов крови, которые были собраны до пандемии. Их сравнивали с образцами пациентов с COVID-19.
При этом в более поздних тестах антитело тоже нейтрализовало SARS-CoV-1. Это коронавирус, вызывающий атипичную пневмонию. Вспышка произошла в начале 2000-х годов.
Ранее ВОЗ обнародовала на своем официальном сайте обновленные данные о смертности от коронавируса в мире за все время пандемии. Также медики рассказали, что на 26 мая в мире вакцину от коронавируса получили1 546 316 352 человека.