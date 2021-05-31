Почти 41% жителей США полностью вакцинировались от COVID-19

13:48 (мск), источник: ТАСС
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«Хотя бы одну прививку сделали 167,7 млн жителей страны (50,5%) данной возрастной группы», — отметила
Как отмечает, комментируя эту статистику, газета The Hill, Америка находится на пути к достижению цели, поставленной в начале мая президентом Джо Байденом: к Дню независимости США 4 июля должны быть привиты хотя бы одной дозой 70% совершеннолетних жителей и 160 млн человек полностью.
По оценкам ЦКПЗ, показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране снижаются — на прошлой неделе на 22% и 9%, соответственно, по сравнению с предыдущим таким же периодом.
И тем не менее США