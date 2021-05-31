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13:48 (мск), источник: ТАСС

Почти 41% жителей США полностью вакцинировались от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в возрасте от 12 лет и старше достигло 135 млн, что составляет 40,7% населения. Об этом сообщается в понедельник на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

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Источник: Reuters

«Хотя бы одну прививку сделали 167,7 млн жителей страны (50,5%) данной возрастной группы», — отметила пресс-служба ЦКПЗ. Среди совершеннолетних — от 18 лет — через первый этап вакцинации прошли 161,5 млн человек (62,6%), полностью привились 132,8 млн (51,5%).

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Как отмечает, комментируя эту статистику, газета The Hill, Америка находится на пути к достижению цели, поставленной в начале мая президентом Джо Байденом: к Дню независимости США 4 июля должны быть привиты хотя бы одной дозой 70% совершеннолетних жителей и 160 млн человек полностью.

По оценкам ЦКПЗ, показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране снижаются — на прошлой неделе на 22% и 9%, соответственно, по сравнению с предыдущим таким же периодом.

И тем не менее США по-прежнему, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, возглавляют список стран с наибольшим числом заразившихся и умерших — 33,26 млн и 594,4 тыс. человек.

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