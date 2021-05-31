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14:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Бузова пообещала подать в суд на опорочивших ее журналистов

Телеведущая и певица Ольга Бузова пообещала подать в суд на СМИ, которые разместили «порочащую и лживую информацию» о ее состоянии во время очередного концерта в Волгограде. Журналисты писали, что певица появилась на сцене в нетрезвом виде, сообщает Telegram-канал Super.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь… Этого всего нет», — отметила Бузова.

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По словам телеведущей, в ее гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Она пояснила, что планирует разобраться с изданиями, которые писали про ее алкогольное опьянение.

«Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом. Я думаю, что мы подадим в суд на эти СМИ, разместившие порочащую и лживую информацию обо мне», — сказала Бузова. Певица добавила, что материал был заказан, чтобы сорвать подписание определенного контракта, не сообщив подробностей.

Ранее сообщалось, что жители Волгограда пожаловались на концерт Бузовой. Выступление артистки началось на час позже запланированного времени. Помимо этого говорилось, что зрителей фестиваля возмутили эпатажный наряд певицы, «неадекватное» поведение и нецензурные высказывания.

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