17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили утечку ртутных соединений в Гренландии
Растаявшие ледники обнажили естественные отложения ядовитого металла.
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В ходе проведенных исследований международная группа ученых обнаружила в водоемах, образованных талыми водами Гренландского ледяного щита, очень высокий уровень ртути.
Замеры, проведенные в реках и фьордах, показали, что концентрация ртути там превышает 150 нанограммов на литр, в то время как нормой считается от 1 до 10 нанограммов. Отмечается, что такой уровень загрязнения ртутью наблюдается в некоторых реках Китая, куда сбрасывают промышленные отходы.
По словам экологов,
Екатерина Гура