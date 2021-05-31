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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили утечку ртутных соединений в Гренландии

Растаявшие ледники обнажили естественные отложения ядовитого металла.

Источник: AP 2021

В ходе проведенных исследований международная группа ученых обнаружила в водоемах, образованных талыми водами Гренландского ледяного щита, очень высокий уровень ртути.

Замеры, проведенные в реках и фьордах, показали, что концентрация ртути там превышает 150 нанограммов на литр, в то время как нормой считается от 1 до 10 нанограммов. Отмечается, что такой уровень загрязнения ртутью наблюдается в некоторых реках Китая, куда сбрасывают промышленные отходы.

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По словам экологов, из-за глобального потепления и таяния ледников, естественные отложения ядовитого металла оказались на поверхности и попали в Атлантический океан. Сейчас ученые пытаются выяснить, насколько ситуация опасна и может ли ртуть попасть в пищевую цепочку, пишет Nature.com.

Екатерина Гура

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