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19:47 (мск), источник: Ведомости

Медведев выступил за введение бесплатного проезда для школьников

Зампредседателя Совбеза и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе форума «Большой семейный совет» предложил рассмотреть вопрос о введении в стране бесплатного проезда на общественном транспорте для школьников, сообщается на сайте «Единой России».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Нужно посмотреть на целый ряд других идей. Например, я имею в виду введение бесплатного проезда в общественном транспорте для всех школьников. Эта тема в регионах сильно отличается друг от друга, разная экономическая ситуация», — сказал он.

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Кроме того, в «Единой России» предложили сделать бесплатным проезд по платным дорогам для школьных автобусов. Как пояснила депутат Госдумы Алена Аршинова, в настоящий момент в ряде регионов — например, в Краснодарском крае — маршруты такого транспорта проходят именно по платным дорогам. При этом, в отличие от «скорой помощи» или машин МЧС, права не платить за использование подобных трасс у школьных автобусов нет.

Дополнительно в «Единой России» выступили с инициативой о бесплатном проезде в электричках для детей до пяти лет. Аршинова напомнила, что сейчас российские регионы могут по собственному усмотрению вводить подобные льготы, однако таковые действуют лишь в 48 из 85 субъектов. На федеральном уровне такие льготы не введены.

7 марта в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта лиц младше 16 лет за неуплату проезда, если те находятся без взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что небезопасно оставлять детей одних на дороге. Штраф за нарушение требования составит 5000 руб. для водителей и от 20 000 до 30 000 руб. для кондукторов или контролеров.

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