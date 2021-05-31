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22:41 (мск), источник: РБК

Эрдоган сократил комендантский час и разрешил свадьбы

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в связи со снижением темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19 страна переходит к следующему этапу ослабления карантинных ограничений, сообщает агентство Anadolu.

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Источник: РИА "Новости"

Комендантский час в будние дни будет действовать не с 21:00, а с 22:00 и заканчиваться в 5:00. Суббота, когда комендантский час действовал круглосуточно, переходит на режим буднего дня, ограничения на передвижение по воскресеньям сохраняются. Предприятия общественного питания, тренажерные залы, парки развлечений могут работать с 7:00 до 21:00, на вынос — до полуночи.

Кроме того, в Турции снова разрешены свадебные церемонии в закрытых помещениях и на открытых площадках при соблюдении санитарных требований.

Резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией произошел в Турции в марте — апреле. На пике, 15 апреля, в стране за сутки было зафиксировано более 60 тыс. случаев заражения.

В результате жестких мер властям удалось к 30 мая снизить ее до уровня ниже 7 тыс. новых случаев в сутки.

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C 29 апреля по 17 мая в стране действовал полный локдаун: были ограничены междугородние поездки, закрыты школы и детские сады, комендантский час действовал с 19:00 до 5:00, а по выходным — круглосуточно, была закрыта большая часть учреждений. С 7 мая карантинный режим еще более ужесточили: в магазинах разрешили продавать только основные продукты питания и средства гигиены. К введенному ранее ограничению на продажу алкоголя также добавили запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

С 17 мая власти объявили о небольших послаблениях: гражданам разрешили междугородние поездки на общественном транспорте в нерабочее время при заполняемости автобусов и поездов на 50%. Открылись торговые центры, хозяйственные и галантерейные магазины, но только с 10:00 до 20:00 в будние дни. Продуктовым магазинам и рынкам разрешили работать и по выходным, но только с 10:00 до 17:00.

Комендантский час определили с 21:00 до 5:00 по будням и сделали круглосуточным по выходным.

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СМИ: Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией

Россия с 15 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией, количество рейсов между странами сократили до двух в неделю на взаимной основе, полеты выполняют только две авиакомпании — «Аэрофлот» и Turkish Airlines.

24 мая турецкая делегация на переговорах у вице-премьера Татьяны Голиковой предложила России постепенно возобновлять авиасообщение, начиная с курортных городов, где эпидемическая ситуация лучше, чем в целом по стране.

31 мая глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией, поскольку заболеваемость коронавирусом в Турции снизилась. Он отметил, что Россия утверждала, что решение о введении ограничений на перелеты не было политическим и связано исключительно с коронавирусом. Однако, по данным источника РБК, оперштаб решил продлить ограничения на полеты в Турцию.

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