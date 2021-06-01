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10:34 (мск), источник: Известия

Ни спокойной ночи: чем развлекут гостей ПМЭФ

Главные мероприятия культурной афиши форума.

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Известия
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Агентство «Москва»
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Золото шейхов, концерты Григория Лепса и Светланы Лободы, прием Валерия Гергиева. Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) традиционно обещает не только насыщенную деловую программу, но и множество культурных событий: от общедоступных концертов и выставок до частных вечеринок. «Известия» выбрали самое интересное.

Светские мероприятия и концерты

Прием Оргкомитета ПМЭФ

Гостей встретит коллектив Richter Trio под руководством пианиста и композитора Кирилла Рихтера. В программе также выступление певицы Zivert. А кульминацией станет презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя».

2 июня, 18:30; Royal Beach (Крестовский остров, Южная дорога, д. 14).

Концерт Григория Лепса

Торжественный гала вечер пройдет в рамках фестиваля BIG ART. Гостей праздника ждет ужин, но главным «блюдом» станет выступление исполнителя хита «Рюмка водки».

2 июня, 21.00; отель LOTTE Санкт-Петербург.

Концерт на крыше: Диана Арбенина. «Ночные снайперы»

Еще один громкий концерт пройдет в рамках фестиваля ROOF FEST. Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят на крыше здания, так что гостей ожидает не только яркая музыка, но и впечатляющие виды.

2 июня, 20:00; Roof Place (Кожевническая линия, д. 30).

Вечеринка The Circus

Компания «Яндекс» предлагает гостям вечер в окружении цирковых артистов и воздушных акробатов. Дополнит зрелище электронное звуковое сопровождение — DJ-сет от Дениса Симачёва и Марка Щедрина.

3 июня, 20:00; Петропавловская крепость, Заячий остров, въезд через Кронверский мост.

Прием в честь дня рождения эмира Катара

Катар в этом году участвует в ПМЭФ в почетном статусе страны-гостя. В рамках форума проходит несколько культурных мероприятий под эгидой нефтяного государства. Этнографическом музее открылась выставка «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие». 3 июня там пройдет прием в честь дня рождения эмира Катара — Шейха Тамима бин Хамаду бин Халифа Аль Тани.

3 июня, 20:00; Этнографический музей (ул. Инженерная, д. 4/1).

Концерт-посвящение медикам и волонтерам

Центральным событием фестиваля «Петербургские сезоны» станет концерт-посвящение медикам и волонтерам. На сцену выйдут Симфонический оркестр Театра Петруццелли (г. Бари, Италия), Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Стать зрителями могут не только участники ПМЭФ, но и все желающие.

3 июня, 20:00; Дворцовая площадь.

Прием Валерия Гергиева

Ежегодный музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» в этом году проходит в 29-й раз. Музыкальная программа гала-приема наверняка будет впечатляющей, ведь здесь будет присутствовать главная звезда — дирижер Валерий Гергиев. Обычно его не пропускают высокие гости и главы государств — участниц ПМЭФ.

4 июня, 20:00; Екатерининский дворец, Царское село.

Закрытая встреча членов GR CLUB Moscow

Ценители поп-музыки наверняка будут прорываться в Buddha-bar. Там перед гостями выступит Светлана Лобода. Но попасть будет непросто: мероприятие имеет статус закрытого, так что стоит заранее позаботиться о пригласительном.

4 июня, 23:00; Buddha-bar (Синопская наб., д. 78).

Выставки

«Искусство роскоши. Наследие Российской империи в произведениях современных художников»

Выставка посвящена современному декоративно-прикладному искусству, продолжающему лучшие традиции мастеров дореволюционной эпохи. Блеск бриллиантов и сапфиров разнообразных оттенков, сверкающие топазы, крупные изумруды и рубины, эмали, флорентийские мозаики, яйца по мотивам Фаберже напоминают сокровища из сказочной пещеры Али-Бабы или таинственного острова Монте Кристо.

2−5 июня; Государственный музей-заповедник «Павловск», Павловск, ул. Садовая, д. 20.

Выставка к юбилею главного архитектора раннего Петербурга

Экспозиция посвящена Доминико Трезини, со дня рождения которого прошло 350 лет. Его называли главным градостроителем раннего Петербурга. Именно Трезини был автором таких объектов, как Петропавловский собор, Летний дворец Петра Великого. Он заложил ряд принципов градостроительства, которые впоследствии применялись в развитии Северной столицы.

2−5 июня; Музей истории Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость.

«Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие»

На выставке «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее будут представлены произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о нравах и жизненном укладе Катара. В экспозицию проекта вошли традиционные ковры ручной работы, жемчуг, украшения и оружия.

4−6 июня; Этнографический музей (ул. Инженерная, д. 4/1).

Летняя выставка

Это первый совместный проект оркестра musicAeterna, возглавляемого Теодором Курентзисом, в области современного визуального искусства. Выставка организована при участии художественной ярмарки viennacontemporary. В экспозиции представлены работы Татьяны Ахметгалиевой, Сергея Браткова, Эрика Булатова, Эрвина Вурма, Мэтта Коллишоу, Ильи Кабакова, Пипилотти Рист, а также видеоарт Билла Виолы из серии «Мученики», выставлявшийся недавно в ГМИИ имени Пушкина.

4−6 июня; Дом радио (ул. Итальянская, д. 27).

«Рукописные сокровища китайской культуры на берегах Невы»

В роскошных интерьерах Ново-Михайловского дворца — яркого образца дворцовой архитектуры XIX века — зрители смогут увидеть шедевры рукописной книги стран Востока.

2−5 июня; Институт восточных рукописей РАН (Дворцовая наб., д. 18).

«Петр Ильич Чайковский. Мариинский театр»

К 160-летию Исторической сцены театра и 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского в фойе Новой сцены Мариинского театра покажут более 25 сценических костюмов, документы, партитуры, афиши, программки и элементы бутафории XIX—XX вв.еков. Вход на выставку — только при наличии билета на события Концертного зала Мариинского театра.

2−5 июня; Мариинский театр (ул. Декабристов, д. 34А).

Фестивали

Mawaheb Music Festival

Название фестиваля переводится с арабского как «таланты». В программе — аудиовизуальные концерты, ночные диджей-сеты, музыкальный пикник у воды, лекции и мастер-классы. Открывающим событием фестиваля станет «MAWAHEB x SOUND UP: music of oasis», концерт-путешествие по музыкальной культуре Катара и Арабского мира в исполнении солистов, среди которых музыканты Катарской музыкальной академии, SOUND UP Orchestra и Катарского филармонического оркестра.

4−5 июня; различные площадки.

Фестиваль «Паруса Кронштадта»

Берег Финского залива станет единой сценой для множества коллективов и перформеров, а зрители — вовлеченными героями. Настроение гостям и участникам фестиваля создадут артисты и диджеи. Юные гости смогут пройти яхтенные мастер-классы, посмотреть на водные шоу, посетить музейные экспозиции. На берегу, в импровизированном порту, будет развернут настоящий морской рынок. Гостей ждут не только дегустации, но и занятия по приготовлению блюд из морепродуктов.

5 июня, 11:00—22:00; г. Кронштадт.

Театр

Спектакль «Лес», МХАТ им. М. Горького

Режиссер-постановщик: Виктор Крамер.

В главных ролях: Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Надежда Маркина, Алиса Гребендикова, Тимур Дружков.

МХАТ им. М. Горького привезет на гастроли Санкт-Петербург одну из последних премьер — «Лес» Виктора Крамера. Режиссер общается со зрителем на современном театральном языке. Но через эксперимент и новаторскую форму исследуются глубокие нравственные вопросы, и вот уже классической пьесе русского драматического театра дается второе дыхание, а зрителям — просветление души и хорошее настроение.

2 июня, 19:00; Балтийский Дом, (Александровский парк, д. 4).

Иммерсивное шоу «Вернувшиеся»

Режиссер-постановщик — Мигель.

Старинный особняк XVIII века в самом центре Петербурга. Четыре этажа и 50 комнат с декорациями, где проходят спектакли с полным погружением зрителей в происходящее. В основу шоу «Вернувшиеся» — пьеса «Привидения» Ибсена. 18 персонажей, каждый из которых проживет свою неповторимую историю на расстоянии вытянутой руки от зрителя.

4 и 5 июня, 18:30; Иммерсивный театр «Особняк» (Дворцовая набережная, д. 20).

Мистический иммерсивный балет «Превращение»

Режиссер-постановщик — Ксения Михеева.

Мистический иммерсивный балет «Превращение» — фантазия по мотивам одноименного произведения Кафки. Мир, в котором оказываются герои и зрители, претерпел неожиданные мутации, и спастись можно только благодаря жертвенности и чистым человеческим чувствам.

6 июня, 18:30; Иммерсивный театр «Особняк» (Дворцовая набережная, д. 20).

Кино

Qatar Film Days

4−6 июня; «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, д. 40).

Qatar Film Days — совместная инициатива Doha Film Institute и ССА — откроет для российского зрителя современное кино Ближнего Востока и Северной Африки. В программе — новейшее фестивальное кино: «Газа, любовь моя», «Мика», «Перед тем, как погаснет свет», «Должно быть, это рай», «Нарджес А.», «Ночное».

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