10:34 (мск), источник: Известия
Ни спокойной ночи: чем развлекут гостей ПМЭФ
Главные мероприятия культурной афиши форума.
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Золото шейхов, концерты Григория Лепса и Светланы Лободы, прием Валерия Гергиева.
Прием Оргкомитета ПМЭФ
Гостей встретит коллектив Richter Trio под руководством пианиста и композитора Кирилла Рихтера. В программе также выступление певицы Zivert. А кульминацией станет презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя».
2 июня, 18:30; Royal Beach (Крестовский остров, Южная дорога, д. 14).
Концерт Григория Лепса
Торжественный гала вечер пройдет в рамках фестиваля BIG ART. Гостей праздника ждет ужин, но главным «блюдом» станет выступление исполнителя хита «Рюмка водки».
2 июня, 21.00; отель LOTTE
Концерт на крыше: Диана Арбенина. «Ночные снайперы»
Еще один громкий концерт пройдет в рамках фестиваля ROOF FEST. Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят на крыше здания, так что гостей ожидает не только яркая музыка, но и впечатляющие виды.
2 июня, 20:00; Roof Place (Кожевническая линия, д. 30).
Вечеринка The Circus
Компания «Яндекс» предлагает гостям вечер в окружении цирковых артистов и воздушных акробатов. Дополнит зрелище электронное звуковое сопровождение —
3 июня, 20:00; Петропавловская крепость, Заячий остров, въезд через Кронверский мост.
Прием в честь дня рождения эмира Катара
Катар в этом году участвует в ПМЭФ в почетном статусе
3 июня, 20:00; Этнографический музей (ул. Инженерная, д. 4/1).
Центральным событием фестиваля «Петербургские сезоны» станет
3 июня, 20:00; Дворцовая площадь.
Прием Валерия Гергиева
Ежегодный музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей» в этом году проходит в 29-й раз. Музыкальная программа
4 июня, 20:00; Екатерининский дворец, Царское село.
Закрытая встреча членов GR CLUB Moscow
Ценители
4 июня, 23:00;
«Искусство роскоши. Наследие Российской империи в произведениях современных художников»
Выставка посвящена современному
2−5 июня; Государственный
Выставка к юбилею главного архитектора раннего Петербурга
Экспозиция посвящена Доминико Трезини, со дня рождения которого прошло 350 лет. Его называли главным градостроителем раннего Петербурга. Именно Трезини был автором таких объектов, как Петропавловский собор, Летний дворец Петра Великого. Он заложил ряд принципов градостроительства, которые впоследствии применялись в развитии Северной столицы.
2−5 июня; Музей истории
«Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие»
На выставке «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее будут представлены произведения искусства и предметы быта, рассказывающие о нравах и жизненном укладе Катара. В экспозицию проекта вошли традиционные ковры ручной работы, жемчуг, украшения и оружия.
4−6 июня; Этнографический музей (ул. Инженерная, д. 4/1).
Летняя выставка
Это первый совместный проект оркестра musicAeterna, возглавляемого Теодором Курентзисом, в области современного визуального искусства. Выставка организована при участии художественной ярмарки viennacontemporary. В экспозиции представлены работы Татьяны Ахметгалиевой, Сергея Браткова, Эрика Булатова, Эрвина Вурма, Мэтта Коллишоу, Ильи Кабакова, Пипилотти Рист, а также видеоарт Билла Виолы из серии «Мученики», выставлявшийся недавно в ГМИИ имени Пушкина.
4−6 июня; Дом радио (ул. Итальянская, д. 27).
«Рукописные сокровища китайской культуры на берегах Невы»
В роскошных интерьерах
2−5 июня; Институт восточных рукописей РАН (Дворцовая наб., д. 18).
«Петр Ильич Чайковский. Мариинский театр»
К 160-летию Исторической сцены театра и 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского в фойе Новой сцены Мариинского театра покажут более 25 сценических костюмов, документы, партитуры, афиши, программки и элементы бутафории
2−5 июня; Мариинский театр (ул. Декабристов, д. 34А).
Mawaheb Music Festival
Название фестиваля переводится с арабского как «таланты». В программе — аудиовизуальные концерты, ночные
4−5 июня; различные площадки.
Фестиваль «Паруса Кронштадта»
Берег Финского залива станет единой сценой для множества коллективов и перформеров, а зрители — вовлеченными героями. Настроение гостям и участникам фестиваля создадут артисты и диджеи. Юные гости смогут пройти яхтенные
5 июня,
Спектакль «Лес», МХАТ им. М. Горького
Режиссер-постановщик: Виктор Крамер.
В главных ролях: Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Надежда Маркина, Алиса Гребендикова, Тимур Дружков.
МХАТ им. М. Горького привезет на гастроли
2 июня, 19:00; Балтийский Дом, (Александровский парк, д. 4).
Иммерсивное шоу «Вернувшиеся»
Старинный особняк XVIII века в самом центре Петербурга. Четыре этажа и 50 комнат с декорациями, где проходят спектакли с полным погружением зрителей в происходящее. В основу шоу «Вернувшиеся» — пьеса «Привидения» Ибсена. 18 персонажей, каждый из которых проживет свою неповторимую историю на расстоянии вытянутой руки от зрителя.
4 и 5 июня, 18:30; Иммерсивный театр «Особняк» (Дворцовая набережная, д. 20).
Мистический иммерсивный балет «Превращение»
Мистический иммерсивный балет «Превращение» — фантазия по мотивам одноименного произведения Кафки. Мир, в котором оказываются герои и зрители, претерпел неожиданные мутации, и спастись можно только благодаря жертвенности и чистым человеческим чувствам.
6 июня, 18:30; Иммерсивный театр «Особняк» (Дворцовая набережная, д. 20).
Qatar Film Days
4−6 июня; «Севкабель Порт» (Кожевенная линия, д. 40).
Qatar Film Days — совместная инициатива Doha Film Institute и ССА — откроет для российского зрителя современное кино Ближнего Востока и Северной Африки. В программе — новейшее фестивальное кино: «Газа, любовь моя», «Мика», «Перед тем, как погаснет свет», «Должно быть, это рай», «Нарджес А.», «Ночное».