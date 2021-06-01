Россияне поддержали идею привлекать к работе заключенных вместо мигрантов

Всего идею привлекать к труду заключенных поддержал 71% респондентов, при этом 62% опрошенных полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях. Не согласен с этим предложением 21% участников исследования.
Доводы, которые привели сторонники идеи отправить заключенных на принудительные работы:
Противники этого предложения считают, что:
При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, по которой осужден человек.
Опрос прошел 27 мая 2021 года, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.
Идею активнее привлекать заключенных к труду вместо мигрантов на значимых государственных проектах 20 мая озвучил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия».
Отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату, пояснил Калашников. По его мнению, таким способом будет решена трудовая проблема, также «произойдет та самая социализация».
Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал эту идею и заявил, что таким образом можно будет создавать исправительные центры на крупных стройках и других объектах. Он отметил, что их создание даст осужденным возможность реализовать право на замену наказания.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что поддержит инициативу ФСИН, если к процессу подойдут с гуманистической и рационально-коммерческой точек зрения. Титов также добавил, что заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений с соблюдением всех их прав.
В РЖД заявили, что в рамках пилотного проекта совместно со ФСИН могут привлечь до 600 заключенных к работам на железнодорожных сетях Дальнего Востока.