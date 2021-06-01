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02:41 (мск), источник: РБК

Швеция последней из скандинавских стран решила смягчить карантин

Швеция — единственная в Европе, которая не вводила существенные ограничения весной 2020 года, станет последней скандинавской страной, которая начнет смягчать карантин в 2021 году, пишет Financal Times.

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Источник: AFP 2021

Более свободные карантинные правила начнут действовать в стране с 1 июня. Они коснутся допустимого количества людей на спортивных мероприятиях, концертах на открытом воздухе, в кинотеатрах и на рынка.

Часы работы баров будут продлены. Отрицательный тест на CОVID-19 больше не потребуется для въезда в Швецию из другой скандинавской страны. Однако, отмечает издание, более широкого послабления ограничений в Швеции раньше июля ждать не стоит.

По данным сайта Worldometers, Швеция занимает 11 место по количеству случаев заражения коронавирусом на 1 млн населения — 105,2 тыс. По относительному числу смертей от COVID страна находится на 33 месте в мире — 1419 на 1 млн жителей.

Весной 2020 года шведские власти отказались от введения строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение коронавируса прекратится само по себе вследствие выработки коллективного иммунитета. «Шведская модель» вызвала споры и обсуждения.

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Однако уже осенью Агентство общественного здравоохранения признало, что его прогноз относительно второй волны коронавируса в стране оказался ошибочен. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассчитывал, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в других скандинавских государствах, вводивших карантин, таких как Финляндия и Норвегия, за счет выработки коллективного иммунитета.

На деле оказалось, что число госпитализированных с COVID-19 в Швеции росло быстрее, чем в любой другой стране Европы.

Перед третьей волной коронавирусной инфекции, которая началась весной 2021 года, шведские власти заявили о готовности ввести строгие карантинные ограничения.

По данным Университета Хопкинса на 31 мая, всего за время пандемии в Швеции диагностировали 1,068 млн случаев заражения коронавирусом, из них 14,4 тыс. привели к летальным исходам.

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