06:43 (мск), источник: Life.ru
С 1 июня россиян будут информировать о ЧС по нацстандарту
Национальный стандарт по информированию населения о чрезвычайных ситуациях впервые вступает в силу в России 1 июня.
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«Настоящий стандарт устанавливает порядок информирования населения через СМИ и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приёмах и способах защиты», — приводит ТАСС цитату из документа.
Отмечается, что должностные лица обязаны предоставлять в СМИ данные из зоны ЧС не реже чем четыре раза в сутки. Им предписывается проводить фото- и видеосъёмку обстановки, спасательных работ, а также
Кроме того, стандарт определяет порядок информирования о выплатах и восстановлении потерянных документов, регламентирует права и обязанности должностных лиц, которым запрещается выдавать сведения, провоцирующие население на панику и массовые нарушения общественного порядка.
ГОСТ разработан специалистами Всероссийского
Ранее Лайф писал о том, что в России с 1 июня вступает в силу закон о просветительской деятельности.