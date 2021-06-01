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06:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Этим летом россиян ожидает единственная короткая рабочая неделя

Третья неделя июня станет единственной короткой рабочей неделей за это лето, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Сокращение рабочих дней связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

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Поскольку праздник выпадает на субботу, выходной день будет перенесен на понедельник, 14 июня.

Напомним, что предыдущие длинные выходные были у россиян в мае. Нерабочие дни связали между собой майские праздники с 1 по 3 и с 8 по 10 числа после того, как президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство намерено рассмотреть инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю. При этом министр уточнил, что данное предложение не следует расценивать как потенциальное согласие.

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