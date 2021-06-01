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10:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Шотландии нашли редчайший доисторический барельеф оленя и других животных

В Шотландии в давно известном доисторическом кургане обнаружили высеченное в камне изображение животных, которому может быть несколько тысяч лет. Это первая такая находка в Шотландии.

Источник: HISTORIC ENVIRONMENT SCOTLAND

По оценке Шотландского общества исторического наследия (HES), этому изображению, найденному в каменном кургане Данкрейгейг в долине Килмартин на западе страны, может быть от четырех до пяти тысяч лет. То есть, оно было высечено в эпоху неолита или раннего Бронзового века.

Археолог-любитель Хемиш Фентон нашел это изображение случайно.

По словам Фентона, он проходил мимо кургана вечером, в сумерках, заметил сбоку вход в одну из погребальных камер и решил влезть в нее с фонариком.

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«Я посветил фонариком вокруг и заметил на перекрывающей плите узор, который не был похож на природную текстуру камня, — рассказывает Фентон. — Я осветил его, присмотрелся и понял, что передо мной — перевернутое изображение самца оленя. А потом вокруг обнаружились еще изображения животных».

Доктор Терша Барнетт из HES говорит, что в материковой Европе есть такие высеченные в камне древние изображения животных, но что касается Шотландии, то до сих пор считалось, что здесь их нет.

«Так что это потрясающе, что их нашли — впервые, здесь, в исторической долине Килмартин. Это невероятно редкая находка, и она полностью меняет представление о том, что доисторические изображения на камне в Британии — это в основном геометрические узоры», — говорит доктор Барнетт.

В других местах Великобритании, по ее словам, тоже есть изображения оленя в камне эпохи раннего Бронзового века, но они очень схематичны.

«На этих изображениях в Данкрейгейге так тщательно проработаны анатомические детали, что нет никаких сомнений, какое животное перед вами», — говорит Терша Барнетт.

Ученые поясняют, что олени, по всей видимости, были очень важными животными для первобытных людей на севере Европы — они были источником мяса, шкур, костей и рогов как материала для разных орудий труда и оружия.

В долине Килмартин на западе Шотландии сосредоточено много памятников неолита и Бронзового века.

Шотландское общество памятников старины закрыло курган Данкрейгейг для посещения, чтобы изучить и оценить найденные образцы древнего искусства и законсервировать их.

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