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895 лет со дня рождения Мэрилин Монро
11:12 (мск), источник: ТАСС

Нестереотипная блондинка: была ли Мэрилин Монро хорошей актрисой

Николай Долгин — об иконе кино XX века, которая парадоксально сочетала непрофессионализм с тягой к самосовершенствованию.

Источник: AP 2021

1 июня исполняется 95 лет со дня рождения Нормы Джин Мортенсон. Прежде чем она стала Мэрилин Монро, ей пришлось пройти через немало трудностей — неизвестный отец, душевнобольная мать, детство в приютах. Впоследствии актриса и сама боялась сойти с ума, как ее родственники по женской линии. Страх, возможно, был небезосновательный, поскольку порой девушка говорила о себе в третьем лице и не раз предпринимала попытки суицида.

Тем не менее эта неуверенная в себе и заикающаяся особа настолько хотела всем нравится, что в конечном счете стала легендой.

Ее статус главного секс-символа прошлого века неоспорим, в то время как ее актерские способности — вопрос куда как более дискуссионный. Умела ли она играть или ее попросту выручала невероятная фотогеничность?

Источник: AP 2021

Заядлая книгочейка

Свой путь к славе Монро начала в качестве фотомодели и постепенно доросла до ролей в фильмах. Кинематографисты словно видели в ней лишь эффектную блондинку и партии предлагали соответствующие. По сути, весь репертуар Мэрилин сводился к образам легкомысленных и наивных красоток в мюзиклах и романтических комедиях. Ненароком у людей складывалось впечатление, что, должно быть, она и в реальности такая же прекраснодушная дурочка.

В действительности об интеллекте Мэрилин свидетельствует внушительная библиотека из 400 книг, которая осталась после ее смерти. Девушка обожала читать и томики Достоевского держала не просто для красоты. Она легко поддерживала с желающими разговор о работах Зигмунда Фрейда, или творчестве Джеймса Джойса, или Шекспира.

Мэрилин совершенно не устраивало, как ее воспринимали.

К своему ремеслу она относилась со всей серьезностью и хотела получить подобающее признание. До поры до времени она расценивала однотипные партии пустых соблазнительниц как возможность отточить свое мастерство, но после комедии «Зуд седьмого года» (1955) ее терпение лопнуло.

Источник: AP 2021

Сторонница актерского метода

Мэрилин решила поступить в Актерскую студию в Нью-Йорке. Руководил этим заведением достославный педагог Ли Страсберг, один из приверженцев профессиональной техники, развивавшей идеи Константина Станиславского. В разное время этой системы придерживались такие глыбы лицедейского цеха, как Марлон Брандо, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дастин Хоффман и многие другие. Мэрилин не ударила в грязь лицом, впечатлив всех на репетициях. Причем сам Страсберг впоследствии из всех своих выпускников особенно выделял лишь две фигуры: Брандо и Монро.

После годичного посещения курсов Мэрилин посчитала, что готова доказать миру способность играть и драматические роли. Поскольку продюсеры не спешили их ей предлагать, она основала собственную производственную компанию Marilyn Monroe Productions.
Источник: AP 2021

Студии Twentieth Century Fox, у которой был контракт с актрисой, подобное самоуправство совсем не понравилось. После года судебных тяжб Монро условилась с боссами о новом договоре, который даровал ей голос в одобрении сценариев, режиссера и оператора (плюс повышенные гонорары, хотя Мэрилин все равно платили значительно меньше, чем другим звездам-современницам). Для студийной системы 1950-х годов такие условия были большой редкостью.

Следующим двум ее фильмам предстояло явить на обозрение общественности новую версию Монро. «Автобусную остановку» (1956) она спродюсировала на пару с Twentieth Century Fox, а «Принца и танцовщицу» (1957) — всецело своими силами.

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Драматическая актриса

Для роли в «Автобусной остановке» Мэрилин выучилась говорить с аппалачским акцентом и целенаправленно выбрала менее броскую одежду и мейкап, чем обычно. Ее партнер по фильму Дон Мюррей впоследствии охотно рассказывал, как проходили эти съемки.

Мэрилин славилась своей сложной репутацией. Для нее было обычным делом опаздывать на съемки на два-три часа, а то и не являться вовсе. Если она все же являлась на площадку, то режиссерам дышалось не легче. Актриса словно отказывалась учить свои реплики и постоянно забывала фразы.

Казалось бы, столь вопиющий непрофессионализм контрастирует с перфекционизмом, амбициями и трудолюбием Монро, о которых говорили ее коллеги. На самом деле Мэрилин вела себя так не потому, что была зазнавшейся дивой. Помимо депрессий и эмоциональной нестабильности, девушку всю жизнь мучила неуверенность в себе и страх сцены. В детстве она еще и заикалась, хотя логопед помог ей частично решить эту проблему, посоветовав Монро говорить с особым придыханием. Сейчас ее манера говорить с хрипотцой считается эталоном сексуального голоса, но для нее это была необходимость.

Источник: AP 2021
Камера любила Мэрилин, а сама актриса ее боялась. По воспоминаниям Мюррея, Монро так нервничала, что мгновенно забывала не только свой текст, но и элементарные актерские приемы.

Она действовала невпопад, занимала неправильную позицию в кадре, из-за чего часто оказывалась вне фокуса или света. Режиссер Джошуа Логан дошел до такого отчаяния, что просил Мюррея брать ее за бедра и самому передвигать звезду на нужное место. Мэрилин в свою очередь негодовала и бесилась, когда с ней обращались как с мебелью. От волнения актриса периодически покрывалась сыпью, которую приходилось маскировать гримерам после каждой сцены.

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Монро никогда не могла запомнить эпизод целиком и отыгрывала его только маленькими кусочками. В какой-то момент она позвала на помощь Паулу Страсберг, жену своего педагога из Актерской студии. Преподавательница персонально разбирала с Мэрилин роль и подсказывала, как ей лучше играть. Впоследствии она сопровождала лицедейку на всех будущих проектах. Многих режиссеров раздражало, что кто-то помимо них дает звезде указания. Джошуа Логан, впрочем, был только счастлив, что на его главную звезду нашлась управа.

Кстати, именно Паула Страсберг сочла ведущую роль в картине «Завтрак у Тиффани» (1961) неподобающей для Мэрилин и отговорила ее от участия, хотя автор романа-первоисточника Трумен Капоте мечтал увидеть в этой ипостаси именно Монро. В итоге партия, к неудовольствию писателя, ушла к Одри Хепбёрн, но зато фильм стал классикой.

Несмотря на все трудности, Логан и Мюррей изменили свое мнение о таланте Монро, когда посмотрели готовый фильм. Для них не осталось сомнений, что она выдающаяся актриса, которая виртуозно умеет совмещать драму с комедией. Логан даже сравнил ее с Чарли Чаплином, а Мюррей искренне недоумевал, как Мэрилин могли не дать «Оскара». Именно тогда и зрители начали понимать, что она не просто смотрится в кадре — она действительно умеет играть.

Источник: AP 2021

Трудный человек

После съемок легендарной комедии «В джазе только девушки» (1959) Тони Кертис заявил, что целоваться с Мэрилин — все равно что ласкаться с Гитлером. Строго говоря, он имел в виду лишь то, что чувствовал себя как в концлагере из-за внимания обильной съемочной группы во время интимных сцен, однако работалось с Монро и вправду нелегко. Она требовала снимать по 20−30 дублей одной сцены, что не могло не раздражать коллег, ведь их игра только страдала от подобной монотонности.

Источник: AP 2021

В последующие несколько лет психологические проблемы Мэрилин усугубились. С ее последней неоконченной картины «Что-то должно случиться» (1962) ее даже уволили из-за бесконечных опозданий, а также из-за вернувшегося заикания и неспособности запоминать свои реплики. Потом, правда, актрису позвали обратно, но завершить картину это не помогло. В 36 лет звезда экрана совершила самоубийство.

Хотя суицид — не единственная версия произошедшего. Существуют конспирологические теории, будто любимицу публики убили из-за интрижки с президентом Робертом Кеннеди и его братом. Несмотря на свою скоропостижную смерть, Монро навсегда осталась в памяти зрителей как настоящее явление в истории кино и массовой культуры.

Источник: AP 2021

Что смотреть у Мэрилин Монро:

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