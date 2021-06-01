11:12 (мск), источник: ТАСС
Нестереотипная блондинка: была ли Мэрилин Монро хорошей актрисой
Николай Долгин — об иконе кино XX века, которая парадоксально сочетала непрофессионализм с тягой к самосовершенствованию.
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1 июня исполняется 95 лет со дня рождения Нормы Джин Мортенсон. Прежде чем она стала Мэрилин Монро, ей пришлось пройти через немало трудностей — неизвестный отец, душевнобольная мать, детство в приютах. Впоследствии актриса и сама боялась сойти с ума, как ее родственники по женской линии. Страх, возможно, был небезосновательный, поскольку порой девушка говорила о себе в третьем лице и не раз предпринимала попытки суицида.
Ее статус главного
Свой путь к славе Монро начала в качестве фотомодели и постепенно доросла до ролей в фильмах. Кинематографисты словно видели в ней лишь эффектную блондинку и партии предлагали соответствующие. По сути, весь репертуар Мэрилин сводился к образам легкомысленных и наивных красоток в мюзиклах и романтических комедиях. Ненароком у людей складывалось впечатление, что, должно быть, она и в реальности такая же прекраснодушная дурочка.
В действительности об интеллекте Мэрилин свидетельствует внушительная библиотека из 400 книг, которая осталась после ее смерти. Девушка обожала читать и томики Достоевского держала не просто для красоты. Она легко поддерживала с желающими разговор о работах Зигмунда Фрейда, или творчестве Джеймса Джойса, или Шекспира.
К своему ремеслу она относилась со всей серьезностью и хотела получить подобающее признание. До поры до времени она расценивала однотипные партии пустых соблазнительниц как возможность отточить свое мастерство, но после комедии «Зуд седьмого года» (1955) ее терпение лопнуло.
Мэрилин решила поступить в Актерскую студию в
Студии Twentieth Century Fox, у которой был контракт с актрисой, подобное самоуправство совсем не понравилось. После года судебных тяжб Монро условилась с боссами о новом договоре, который даровал ей голос в одобрении сценариев, режиссера и оператора (плюс повышенные гонорары, хотя Мэрилин все равно платили значительно меньше, чем другим звездам-современницам). Для студийной системы 1950-х годов такие условия были большой редкостью.
Следующим двум ее фильмам предстояло явить на обозрение общественности новую версию Монро. «Автобусную остановку» (1956) она спродюсировала на пару с Twentieth Century Fox, а «Принца и танцовщицу» (1957) — всецело своими силами.
Для роли в «Автобусной остановке» Мэрилин выучилась говорить с аппалачским акцентом и целенаправленно выбрала менее броскую одежду и мейкап, чем обычно. Ее партнер по фильму Дон Мюррей впоследствии охотно рассказывал, как проходили эти съемки.
Мэрилин славилась своей сложной репутацией. Для нее было обычным делом опаздывать на съемки на
Казалось бы, столь вопиющий непрофессионализм контрастирует с перфекционизмом, амбициями и трудолюбием Монро, о которых говорили ее коллеги. На самом деле Мэрилин вела себя так не потому, что была зазнавшейся дивой. Помимо депрессий и эмоциональной нестабильности, девушку всю жизнь мучила неуверенность в себе и страх сцены. В детстве она еще и заикалась, хотя логопед помог ей частично решить эту проблему, посоветовав Монро говорить с особым придыханием. Сейчас ее манера говорить с хрипотцой считается эталоном сексуального голоса, но для нее это была необходимость.
Она действовала невпопад, занимала неправильную позицию в кадре,
Монро никогда не могла запомнить эпизод целиком и отыгрывала его только маленькими кусочками. В
Кстати, именно Паула Страсберг сочла ведущую роль в картине «Завтрак у Тиффани» (1961) неподобающей для Мэрилин и отговорила ее от участия, хотя автор
Несмотря на все трудности, Логан и Мюррей изменили свое мнение о таланте Монро, когда посмотрели готовый фильм. Для них не осталось сомнений, что она выдающаяся актриса, которая виртуозно умеет совмещать драму с комедией. Логан даже сравнил ее с Чарли Чаплином, а Мюррей искренне недоумевал, как Мэрилин могли не дать «Оскара». Именно тогда и зрители начали понимать, что она не просто смотрится в кадре — она действительно умеет играть.
После съемок легендарной комедии «В джазе только девушки» (1959) Тони Кертис заявил, что целоваться с Мэрилин — все равно что ласкаться с Гитлером. Строго говоря, он имел в виду лишь то, что чувствовал себя как в концлагере
В последующие несколько лет психологические проблемы Мэрилин усугубились. С ее последней неоконченной картины «Что-то должно случиться» (1962) ее даже уволили
Хотя суицид — не единственная версия произошедшего. Существуют конспирологические теории, будто любимицу публики убили