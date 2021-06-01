Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 июняДень защиты детей, дни рождения Моргана Фримана и Супермена, открытие Северного магнитного полюса Земли и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
11Как выглядят и где находятся самые интересные крепости России
895 лет со дня рождения Мэрилин Монро
10:37 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Индии поставят эксперимент по смешиванию вакцин от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июня. /ТАСС/. Медики Индии в ближайшее время начнут проверку безопасности, иммуногенности и эффективности смешанного состава нескольких вакцин от коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Как сообщает во вторник газета The Times of India, испытания пройдут с использованием трех одобренных в Индии вакцин — российского «Спутника V», Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и Covaxin индийской фирмы Bharat Biotech. В дальнейшем их могут дополнить создаваемые в стране новые препараты от COVID-19.

Новость
Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

Ранее в Великобритании и Испании были проведены эксперименты, которые показали, что смешивание вакцин Pfizer и AstraZeneca может быть безопасным и иммуногенным. «Это возможно с научной точки зрения, что особенно важно для ускорения вакцинации в Индии. Однако применение смешанного состава вакцин сейчас не разрешено действующим в стране протоколом, что потребовало проведение исследований для подтверждения его эффективности», — цитирует издание представителей индийских медицинских кругов.

Проведение проверки эффективности смешивания вакцин одобрила Национальная техническая консультативная группа по иммунизации (NTAGI). Эксперимент начнется в ближайшее время и продлится три месяца. Он будет проведен правительством Индии в сотрудничестве с производителями вакцин.

Новость
Умер один из первых вакцинировавшихся от COVID-19 в Великобритании

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 127 510 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 28 175 044, сообщило во вторник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи. Число летальных исходов, связанных с этой инфекцией, возросло за сутки на 2 795 и достигло 331 895.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место — по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии).

По данным Минздрава Индии, за последние 24 часа от коронавирусной инфекции в стране вакцинировались 2 780 058 человек, общее число сделанных прививок достигло 216 046 638.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Путин предложил дать Генпрокуратуре право представлять РФ в ЕСПЧ
В Госдуме оценили возможность введения отцовского капитала
Счетная палата озвучила средний размер страховой пенсии
Вторая ракетка мира снялась с турнира после отказа от интервью
Нестереотипная блондинка: была ли Мэрилин Монро хорошей актрисой
Откуда берутся долги по дебетовым картам и как от них избавиться
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Кино
К 95-летию Мэрилин Монро: мудрые цитаты и роскошные фото дивы 1 июня исполняется 95 лет со дня рождения легендарной голливудской актрисы. Вспоминаем проницательные высказывания самой Мэрилин, забавные реплики ее героинь, а также любуемся красивыми архивными кадрами
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Дети
Дети Mail.ru и «Лиза Алерт» выпустили плакаты с правилами безопасности Памятки станут для детей шпаргалками
Леди
Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова сменила имидж Девушка удивила новым стилем
Дом
8 дизайнерских интерьеров с кондиционерами
7 растений, которые можно не поливать месяц
Как выглядит огромный дом для семьи
4 способа пережить отключение горячей воды
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь