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11:32 (мск), источник: Известия

Поднять срок: как не отправиться на зону за найденный бумажник

Можно ли стать собственником потерянного имущества.

Источник: Chronomarchie/СС0

«Подпольный миллионер» Корейко из романа Ильфа и Петрова в юности мечтал найти «вишневый, скрипящий, как седло, кожаный бумажник», в котором лежало бы 2500 рублей. Дальше, как полагал Корейко, всё сложилось бы «очень хорошо». Заветный бумажник Александру Ивановичу не достался, но, будем честны: многие и сегодня тайно рассчитывают на схожую «удачу». Некоторым действительно везет: неизвестный житель столицы нашел в лифте рюкзак, в котором лежало почти полмиллиона рублей. Теперь счастливца разыскивает полиция.

Как поступить с чужим кошельком, рюкзаком или чемоданом денег, случайно подвернувшимся под руку, и где искать потерянные ценности, разбирались «Известия».

На дороге валяются

Собираясь на дачу, невнимательный житель Москвы оставил в лифте рюкзак с 400 тыс. рублей. Когда он заметил пропажу, сумки в лифте уже не оказалось — кто-то успел ее забрать. Потерпевший обратился в полицию. Теперь «удачная находка» может обернуться для нового владельца рюкзака тюремным заключением на срок до шести лет.

Ранее СМИ сообщали, как 60-летний москвич пошел выбрасывать мусор и не заметил, как выронил из кармана пачку денег — около полумиллиона рублей. Спохватившись, мужчина обратился в полицию. Записи с камер видеонаблюдения показали, что деньги поднял неизвестный, после чего ушел. «Счастливцу», забравшему пачку, также грозит уголовная ответственность.

Наказание предусмотрено и в том случае, если вы забрали из банкомата оставленные кем-то деньги и не попытались их вернуть. Такие истории достаточно часты, особенно с банкоматами, установленными в общественных местах.

«Без присмотра» не значит «бесхозная»

По закону, если вы обнаружили крупную сумму денег или ценное имущество, необходимо сообщить о находке в полицию или в орган местного самоуправления (п. 2 ст. 227 Гражданского кодекса). Согласно разъяснениям Верховного суда России, неисполнение этой обязанности расценивается как кража.

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— Вещь, оставленная в общественном месте без присмотра, не становится бесхозной, — пояснила юрист Анна Пойлова. — Верховный суд в Определении квалифицировал действия подсудимой, которая «взяла» чужой телефон, как тайное хищение чужого имущества (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Получается, если лицо, нашедшее вещь, не предприняло действия, [чтобы вернуть ее], то это свидетельствует о наличии у него умысла на хищение. А значит, такое лицо будет нести уголовную ответственность, предусмотренную статьей о краже.

Уголовная ответственность при обычной краже начинается с суммы похищенного в 2,5 тыс. рублей. В случае с забытым в лифте рюкзаком невозвращенные 400 тыс. могут обернуться кражей в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ), а значит, наказание сроком до шести лет лишения свободы будет возможным, считает юрист.

Адвокат Константин Кудряшев не советует рисковать и рекомендует всегда сообщать о ценных находках:

Кругом много видеокамер, поэтому полиция может без труда установить личность нашедшего. В этом случае он и останется без находки, и будет привлечен к ответственности.

Консьержке или в полицию?

Важно и то, где были обнаружены деньги. Если в наземном транспорте, передайте находку водителю. Он сдаст ее в автопарке или в эксплуатационном филиале, обслуживающем маршрут. Все найденные вещи передаются на склад забытых вещей.

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Если обнаружили что-то ценное в метро — сообщите в справочную метрополитена, если в электричке — обратитесь в Дирекцию железнодорожных вокзалов, если в аэропорте — в бюро находок.

В случае если человек нашел забытую вещь в магазине, ресторане, фитнес-клубе, кинотеатре, салоне красоты, то необходимо сообщить об этом охране или администраторам. Тогда лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь, рассказала Анна Пойлова.

Однако более надежный способ — обратиться в полицию и написать заявление, не трогая найденное. В нем надо указать время, место и обстоятельства, при которых была найдена вещь, советует юрист.

Если ценная вещь нашлась в подъезде дома, то можно рассказать об этом консьержке, но лучше также сообщить по телефону в полицию или управу района.

Верну за вознаграждение

Нашедший может держать находку у себя, либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.

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Из чужих рук

— Если хозяин отыскался, то человек, нашедший вещь, может отдать ее просто так, а может попросить вознаграждение. Если потерявший откажется его выплачивать, можно добиться такой выплаты через суд, — пояснил адвокат Константин Кудряшов. — По Гражданскому кодексу, нашедший вправе требовать вознаграждение в размере до 20% стоимости вещи. Если же он не заявил о находке или пытался утаить факт, то право на вознаграждение отсутствует.

Стать законным собственником находки непросто. Для начала всё равно придется заявить о ситуации в полицию. Если хозяин потерянного не объявится в течение полугода, нашедший вещь становится ее собственником. При находке безнадзорного животного правила те же, уточняет Кудряшов. Если же человек откажется от приобретения находки, то она поступит в собственность муниципалитета.

Как быть с найденными документами

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Если же человек обнаружил паспорт или иные ценные документы, необходимо отнести их в отдел полиции, УФМС, бюро находок или местную администрацию.

— Однако бывают разные ситуации. Может оказаться, что вы лично знакомы с человеком, чьи документы обнаружили. В таком случае можно связаться с человеком и вернуть документы. Но существует риск, что паспорт могли найти до вас и повредить; взять данные и использовать в мошеннических целях. Лучше в таком случае всё равно отнести в полицию, — предупреждает Анна Пойлова.

Если вы нашли паспорт в другой стране, нужно сдать его в администрацию отеля или курорта, отнести в российское консульство или в местную полицию.

— Искренне не советую искать владельца документов через интернет, поскольку есть вероятность наткнуться на мошенников, — заключила юрист.

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