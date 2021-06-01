Mail.ru Group запустила проекты, посвященные Дню защиты детей

Так, «Почта Mail.ru» при поддержке «Травли NET» запустила проект «Помогите детям не попасться в сети» о безопасности в онлайн-пространстве. В интерактивном тесте собраны вопросы о распространенных киберугрозах. Пользователи могут проверить знания о кибербезопасности и уровень «Интернет-брони» и узнать больше о том, как защититься от троллей и не попасться на уловки мошенников.
Ко Дню защиты детей «Авто Mail.ru» опросил водителей, которые регулярно перевозят детей в автомобилях: выяснилось, что многие родители не знают все нюансы ПДД, но все равно стараются обеспечить безопасность своих детей. Портал собрал правила перевозки детей в специальном материале.
«Одноклассники» (ОК) приурочили ко Дню защиты детей исследование, посвященное отношениям родителей и детей. В ходе исследования ОК опросили родителей, которые ответили на вопросы «Общаетесь ли вы со своими детьми в соцсетях?», «Стараетесь ли вы закрывать лицо ребенка на фотографиях в соцсетях?», «Говорите ли вы про безопасность в Интернете с ребенком?». В ходе опроса родители рассказали, что больше всего их радует, когда в соцсетях ребенок общается с друзьями (40%) или с родственниками (33%), а также если смотрит образовательные ролики (33%). Одинаковое количество ответов (по 25%) собрали пункты «выкладывает фотографии и видео» или «слушает музыку».
Также, 1 июня сервис городской мобильности «Ситимобил» утроит все взносы, которые пользователи перечислят проекту «Добрые километры». В рамках акции на дорогах Москвы также появятся автомобили с брендингом проекта в «детской» стилистике — рисунки для них создали юные подопечные благотворительных фондов, участвующих в проекте.