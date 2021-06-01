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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов

Американский писатель Стивен Кинг, известный прежде всего по произведениям в остросюжетных жанрах, назвал самый страшный фильм ужасов. Об этом он рассказал в интервью для Dread Central.

Источник: AP 2021

Автор историй для таких фильмов, как «Сияние» и «Оно», заявил, что боялся, когда смотрел хоррор 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

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«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: “Ты должен это посмотреть”. На половине я не выдержал: выключите это! это слишком жутко и странно!» — вспомнил прозванный «королем ужасов» Кинг.

Картина режиссеров Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов, которые приезжают в старинное американское поселение Беркитсвиль, штат Мэриленд, чтобы снять документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.

После премьеры лента получила положительные отзывы зрителей и критиков, а также стала сверхуспешной в мировом прокате. При бюджете всего 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинопроект с наиболее успешным соотношением расходов и доходов.

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