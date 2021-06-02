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10:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

73% россиян одобрили идею получать деньги просто так

Новоcти Mail.ru провели исследование и выяснили отношение россиян к новой программе Всемирного банка по борьбе с бедностью.

Источник: Reuters

На прошлой неделе Всемирный банк предложил альтернативную программу борьбы с бедностью в России — «Национальную программу минимального гарантированного дохода», стоимость которой может составить всего лишь 0,33% ВВП. Согласно докладу ВБ, в России сократить бедность в два раза — до 6,6% — возможно уже к 2030 году, а успешность программы будет заключаться в ее адресности.

Для справки
Гарантированный минимальный доход, который иногда также назвают безусловным базовым доходом — это социальная концепция, предполагающая регулярную выплату государством определённой суммы денег каждому члену определенного сообщества (или, в случае с программой ВБ, каждому гражданину страны), вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

В том или ином виде эксперименты с безусловным базовым доходом уже проводились или проводятся в разных странах, например, в Германии. Более того, в сентябре 2020 года эта тема широко обсуждалась и в России, после того как замглавы Совбеза и глава «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания о социальных задачах ЕР предложил обсудить возможность введения базового гарантированного дохода граждан.

Новости Mail.ru провели исследование, из которого узнали об отношении россиян к идее гарантированного минимального дохода, а также о том какие плюсы и минусы они видят в этой инициативе.

73% респондентов поддержали введение гарантированного минимального дохода в России и только 13% оказались против, столько же россиян затруднились ответить.

33% респондентов считают достаточной ежемесячную выплату от 20 до 30 тысяч рублей, 22% — от 10 до 20 тысяч, еще 23% от 30 до 40 тысяч рублей.

Отметим, что главным положительным следствием введения гарантированного дохода россияне назвали психологический комфорт (17,4%).
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К другим плюсам инициативы участники исследования отнесли решение проблем потери работы и бедности (15,1% и 14,8% соответственно), увеличение спроса на товары и услуги (13%), снижение уровня закредитованности (12%).

Помимо плюсов, участники исследования оценили риски и опасения от реализации программы. 18% пользователей в случае принятия инициативы о минимальном гарантированном доходе ожидают общего увеличения цен, 14,1% опасаются возможного роста потока мигрантов, а 13,8% считают, что программа ВБ приведет к росту инфляции. Кроме того, 10,1% респондентов опасаются увеличения налогов, 8,7% — отмены имеющихся льгот и компенсаций, а 3,5% ожидают снижения зарплат бюджетников. Незначительная часть участников опроса (2%) даже считают, что программа может привести к росту преступности.

Исследование проводилось с 27 мая по 1 июня на проекте Новости Mail.ru. В ходе его было опрошено около 11 тысяч респондентов из 49 регионов России. 66,1% участников исследования составили мужчины, 33,9% — женщины.

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