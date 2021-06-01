Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
16:37 (мск), источник: Газета.Ру

Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes поддержать многодетных напрямую

Президент России Владимир Путин обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза», миллиардеру Владимиру Богданову с просьбой оказать поддержку многодетным семьям напрямую. Слова президента приводит Интерфакс.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин спросил работающего в «Сургутнефтегазе», как ему помогает компания. Тот ответил, что получил путевку в санаторий — правда, бесплатная она только для него, а за членов семьи приходится доплачивать.

Владимир Леонидович вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в «Сургутнефтегазе», компания большая, богатая. Такие семьи мог бы поддержать так напрямую, многодетные.
Владимир Путин

Президент отметил, что Богданов «слышит наверняка» этот разговор и не откажет в помощи.

Владимир Богданов был назначен гендиректором «Сургутнефтегаза» в 1984 году, в возрасте 33 лет, с тех пор он бессменно руководит компанией. Бизнесмен входил во все списки Forbes с 2004 года. Оценка его состояния менялась незначительно — от $1,7 млрд до $4,4 млрд.

В 2021 году его состояние оценивается в $1,8 млрд.

Сейчас миллиардер находится на 76-м месте в списке «200 богатейших бизнесменов России 2021».

Анастасия Лежепекова

Кто лидирует после предварительного голосования в «Единой России»
США использовали Данию для слежки за лидерами ЕС
Зеленский заявил о «флеш-рояле» у РФ из-за «Северного потока-2»
В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Куда можно полететь привившимся «Спутником V»: 13 стран
Кадыров стал самым богатым губернатором России
Стивен Кинг назвал самый страшный фильм ужасов
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Пророчества Мессинга о России сбываются
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Горячие темы на Авто
пандемия как школа для "вахтеров" 485
пока, весна... 21 го, мы на дачу . 251
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 241
Учимся читать чужие мысли -- 102
Кино
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии Фильм «Хочу замуж» выйдет в прокат в День Святого Валентина
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Воронежские инспекторы ДПС помогли беременной женщине
Партия пенсионеров получает поддержку избирателей
Купальщикам на заметку. Если бы не полицейские, горе-пловцы бы не выжили
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 576
не знаю что делать? 172
Репетитор начальная школа 149
Во сколько лет ваши дети научились кататься на двухколесном велосипеде? 135
Леди
Звезда «Папиных дочек» Катя Старшова сменила имидж Девушка удивила новым стилем
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Зачем программа «Жди меня», если есть такие полицейские
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Воронежские инспекторы ДПС помогли беременной женщине
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь