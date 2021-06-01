Путин предложил «нежадному мужику» из списка Forbes поддержать многодетных напрямую

По данным агентства, во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин спросил работающего в «Сургутнефтегазе», как ему помогает компания. Тот ответил, что получил путевку в санаторий — правда, бесплатная она только для него, а за членов семьи приходится доплачивать.
Президент отметил, что Богданов «слышит наверняка» этот разговор и не откажет в помощи.
Владимир Богданов был назначен гендиректором «Сургутнефтегаза» в 1984 году, в возрасте 33 лет, с тех пор он бессменно руководит компанией. Бизнесмен входил во все списки Forbes с 2004 года. Оценка его состояния менялась незначительно — от $1,7 млрд до $4,4 млрд.
В 2021 году его состояние оценивается в $1,8 млрд.
Сейчас миллиардер находится на 76-м месте в списке «200 богатейших бизнесменов России 2021».