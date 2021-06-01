Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
17:26 (мск), источник: Фонтанка

Президент Туркменистана рассказал, почему в его стране нет коронавируса

Президент Туркменистана заявил об отсутствии COVID-19 в его стране.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"
Новость
Бердымухамедов призвал изучить свойства солодки для борьбы c COVID-19

«С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера», — цитирует 1 июня заявление Гурбангулы Бердымухамедова «Интерфакс».

По его словам, помогли также ограничения на передвижение. Кроме того, власти страны «в обязательном порядке» прививают население от 14 инфекций.

«Туркменистан попал в первую десятку стран, зарегистрировавших российские вакцины», — заметил Бердымухамедов.

Он особенно отметил, что людей из групп риска прививают «Спутником-V» и «ЭпиВакКороной».

Несмотря на цифру 0 в официальной статистике заболевших коронавирусом, в ВОЗ ранее выразили обеспокоенность ростом заболеваемости пневмонией в Туркменистане.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Откуда есть на Руси 5G пошло. Новейший стандарт связи на Невском проспек...
«Москвичи любое съедят»: крик души столичных звезд о еде в Петербурге
Путин призвал главу «Сургутнефтегаза» поддержать многодетных
Зеленский заявил о «флеш-рояле» у РФ из-за «Северного потока-2»
В Италии вышел на свободу один из самых жестоких мафиози
Куда можно полететь привившимся «Спутником V»: 13 стран
Жительница США напугала и прогнала медведя, защищая своих собак
Художник объединил произведения искусства с поп-культурой (фото)
Тест: хорошо ли вы помните героев советских мультфильмов?
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Горячие темы на Авто
пандемия как школа для "вахтеров" 488
пока, весна... 21 го, мы на дачу . 251
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 244
Учимся читать чужие мысли -- 102
Новости партнеров
Игорь Ашурбейли придумал, как обеспечить бессмертие человеческого рода
Красота этих женщин покорила мир
Признала Крым: у России появилась мощная поддержка
Что такое Асгардия и почему ее не пускают на МКС
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 896
Картинки 801
Я нищеброд... 595
Несовершеннолетний подросток и секс 469
Леди
В гостях у 51-летней Наоми Кэмпбелл: вилла с тремя стенами Заглядываем на виллу легенды в Кении
Новости партнеров
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Игорь Ашурбейли о судьбе Александровского подворья в Иерусалиме
На картинке есть животное: 99% не могут его найти, а вы
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь